EIT InnoEnergy contribue de maniÃ¨re significative aux objectifs fixÃ©s par l’Europe de rÃ©duire les Ã©missions de CO2 d’ici 2030

L’expansion rapide du portefeuille de start-ups d’EIT InnoEnergy devrait permettre d’économiser 1,1 gigatonne de CO2e – soit l’équivalent du retrait de 250 millions de voitures de la circulation – et 9,1 milliards d’euros en coûts énergétiques par an d’ici 2030 et au-delà. Une contribution substantielle pour le climat !

Un nouveau rapport de l’EIT InnoEnergy, le moteur européen de l’innovation dans l’énergie durable, révèle que son portefeuille de plus de 250 start-ups et scale-ups innovantes devrait permettre d’économiser 1,1 gigatonne de CO2e – soit l’équivalent d’un tiers de l’objectif européen de réduction des émissions de carbone d’ici 2030 – et 9,1 milliards d’euros en coûts énergétiques annuels d’ici la fin de la décennie, ouvrant ainsi la voie à une Europe décarbonée.

« Nous retirons près de 250 millions de voitures de la circulation »

Malgré la COVID-19, le portefeuille de technologies dans l’énergie durable soigneusement sélectionné par l’EIT InnoEnergy, a connu une expansion rapide. Sous l’impulsion d’une pression sociétale croissante liée à la transition énergétique ainsi que du paquet législatif “Fit for 55″ de l’UE, la demande de solutions permettant de relever le défi climatique s’est rapidement accrue. Elena Bou, cofondatrice et directrice de l’innovation chez EIT InnoEnergy, a déclaré : “Il s’agit d’un exploit incroyable pour notre portefeuille – en réduisant ce niveau d’émissions de CO2, nous retirons près de 250 millions de voitures de la circulation. C’est notre approche globale de lutte contre le changement climatique qui nous a permis d’avoir un tel impact. Bien qu’étant des entreprises en phase de démarrage, les entreprises que nous accompagnons ont déjà créé 25 000 emplois directs et indirects. Imaginez ce que nous pourrons faire ensemble lorsqu’elles arriveront à maturité ; les possibilités sont infinies.”

« Contribuer à rendre l’énergie abordable, sûre et neutre en carbone »

Depuis sa création, EIT InnoEnergy a passé au crible plus de 5 000 jeunes entreprises et a lancé plus de 300 produits sur le marché. Aujourd’hui, 85 % de ces entreprises exportent à l’échelle mondiale. Elles font profiter au monde entier des innovations européennes en matière d’énergie durable, qui ont un impact sur le changement climatique à l’échelle internationale. EIT InnoEnergy possède désormais le plus grand portefeuille d’énergie durable de tous les investisseurs de ce type dans le monde. Porté par la croissance des énergies renouvelables, des villes intelligentes et de la mobilité, ce portefeuille devrait générer plus de 600 TWh d’électricité à partir de sources d’énergie propres d’ici 2030. Elena Bou ajoute : “Le dernier rapport du GIEC a sonné comme un “code rouge pour l’humanité” ; des milliards de personnes sont en danger si nous ne prenons pas des mesures immédiates pour réduire considérablement les émissions de carbone pour stabiliser les températures en hausse. Nous savons également, grâce au récent rapport de l’AIE, que les émissions de CO2 provenant de l’énergie et de l’industrie ont augmenté de 60% depuis 1992. Nos chiffres montrent l’impact considérable que les start-ups et scale-ups du secteur de l’énergie durable peuvent avoir, avec un soutien approprié, en remettant en question le statut quo et en contribuant à rendre l’énergie abordable, sûre et neutre en carbone. De même, des entrepreneurs de tous horizons sont nécessaires pour relever ce défi avec succès. Il est donc particulièrement gratifiant de voir que plus de 80 nationalités sont représentées dans notre portefeuille et que le nombre de femmes entrepreneurs a augmenté ces dernières années.

Plus de 500 acteurs mondiaux qui favorisent la transition énergétique

Et la directrice de l’innovation d’EIT InnoEnergy de conclure : “Lorsque nous investissons, nous évaluons le potentiel de ces entreprises par rapport aux indicateurs clés d’impact. Cela fait partie de notre diligence raisonnable et de la décision d’investissement. Et une fois qu’elle rentre dans notre portefeuille, nous préparons avec l’entreprise un plan pour stimuler le cas d’usage au-delà de ses objectifs initiaux. Il ne s’agit pas seulement de sélectionner et de mesurer, mais aussi d’avoir un plan d’action avec l’entreprise qui se concentre sur les étapes, les objectifs et les réalisations.” EIT InnoEnergy soutient actuellement des start-ups révolutionnaires telles que Hymeth, Naoden, Cascade Drives, Alpinov X, Wattsun, Nawa Technologies, SciBreak, SunRoof, NabraWind, CorPower, BetterSpace, Vilisto, Duckt and Llewo. L’écosystème multidimensionnel rassemble plus de 500 acteurs mondiaux qui contribuent à rendre notre monde plus durable en favorisant la transition énergétique.

