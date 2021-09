Intersolar Europe Conference 2021 : technologies, marchÃ©s, tendances

La pandémie de coronavirus a interrompu ou à minima freiné la croissance de nombreux secteurs, mais pas celle de la filière solaire. Le marché européen du photovoltaïque est en pleine explosion, la demande est énorme. Explications !

La dynamique du marché du solaire actuel est très concrète. De nouveaux acteurs se pressent sur le marché, des modèles d’affaires innovants voient le jour. Quelles sont les perspectives de la filière photovoltaïque ? Quelles sont les tendances et les innovations ? Les réponses à ces questions et les possibilités d’échanger des expériences et de rencontrer des experts et des représentants de la filière se trouvent sur l’Intersolar Europe Conference 2021. Cette conférence spécialisée aura lieu dans le cadre du salon Intersolar Europe Restart 2021 les 6 et 7 octobre au centre des congrès de Munich (Conference Center Nord (CCN), Messe München).

En 2021 aussi, tous les signaux sont au vert

En 2020, malgré l’impact de la pandémie de COVID-19 qui a frappé le monde entier, 138,2 gigawatts (GW) de puissance PV ont été installés, soit une croissance des nouvelles capacités de 18 % par rapport à l’année 2019. Cela constitue un nouveau record annuel mondial pour le secteur du solaire : la puissance installée dans le monde s’élève désormais à 773,2 GW. Grâce à cette hausse de 22 %, le secteur du PV franchit la barre des trois quarts de térawatt (TW) de puissance installée. En 2021 aussi, tous les signaux sont au vert. Selon les prévisions du scénario médian du Global Market Outlook pour l’énergie solaire 2021-2025 réalisé par SolarPower Europe, la puissance nouvellement installée devrait progresser de 18 % pour s’établir à 163,2 GW. SolarPower Europe prévoit quasiment 1,9 TW de puissance installée dans le monde pour 2025. Cette croissance est surtout due au paquet énergie climat (Clean Energy Package) de l’Union européenne qui entend porter le pourcentage d’énergies renouvelables à 32 % d’ici 2030. « Mais la nette diminution des coûts, l’envolée des PPA (Power Purchase Agreements), les innovations et les nouvelles applications ont aussi contribué à alimenter la croissance du marché », indique Markus Elsässer, directeur de Solar Promotion GmbH, société coorganisatrice d’Intersolar Europe avec Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM). Même la digitalisation participe à l’essor du marché : le machine learning, l’intelligence artificielle (IA) et le Big Data créent de nouvelles opportunités pour la conception de systèmes, la configuration des installations, la maintenance prédictive, la surveillance et l’établissement de prévisions météorologiques et de rendement (Forecasting). Tous ces éléments permettent de réduire les coûts de production de l’électricité et d’accroître la rentabilité des installations.

Croissance dynamique pour le PV flottant et l’agrivoltaïsme

L’innovation stimule le développement de technologies auparavant de niche, comme le PV flottant et l’agrivoltaïsme. Leur potentiel est indéniable, car ils permettent d’éviter les conflits d’affectation des sols agricoles, un aspect important dans le cadre du développement des parcs solaires, en particulier dans les pays densément peuplés. « Le PV flottant (parcs solaires flottants) est en pleine effervescence, que ce soit en matière de conception de systèmes, de pose ou de systèmes d’ancrage », poursuit Markus Elsässer. Différentes initiatives visent à standardiser les systèmes et les composants. L’installation de panneaux solaires sur les lacs de retenue destinés à l’exploitation de l’hydroélectricité représente un modèle économique prometteur, notamment du fait de la présence préalable de l’infrastructure électrique, ce qui diminue les coûts d’investissement. En outre, les premières applications pilotes dans le domaine maritime et de l’offshore sont en cours. Vous en saurez plus à ce sujet le 7 octobre lors de l’Intersolar Europe Conference. En tout, trois sessions sont consacrées au solaire photovoltaïque flottant.

De même, l’agrivoltaïsme, c’est-à-dire l’optimisation de l’usage conjoint des sols pour l’agriculture et la production d’électricité solaire, affiche une croissance dynamique et suscite un intérêt grandissant. Des pays comme l’Italie et l’Allemagne ont ainsi instauré de nouveaux programmes de soutien tandis que la France a vu la création de la première association professionnelle d’agrivoltaïsme au monde. Même la standardisation, considérée comme la condition sine qua non pour la promotion généralisée et l’émergence d’un marché, progresse. L’« agriculture urbaine verticale » associée à l’exploitation de l’énergie solaire représente une opportunité exceptionnelle pour la sécurité alimentaire, la gestion économique des ressources et la lutte contre le changement climatique. Une session de la conférence, également programmée le 7 octobre, mettra en lumière les opportunités et défis de ce concept innovant.

Vents porteurs pour la production photovoltaïque européenne

« Dans le sillage du boom du solaire et du plan de relance verte de l’Union européenne qui mobilisera des milliards d’euros, la production photovoltaïque européenne a désormais aussi le vent en poupe », s’enthousiasme Markus Elsässer. Dans la « Solar Valley » allemande, à Bitterfeld en Saxe-Anhalt, l’entreprise suisse Meyer Burger a déjà inauguré une nouvelle usine de fabrication de cellules photovoltaïques. Q-Cells, filiale du groupe sud-coréen Hanwha, s’agrandit au même endroit. En ligne de mire, les efforts de l’Europe de renforcer l’indépendance de sa filière de production photovoltaïque. Une session de la conférence, prévue le 6 octobre, abordera les opportunités et les conditions de compétitivité de la production PV en Europe.

Quelles sont les perspectives de la filière photovoltaïque ? Quelles sont les principales tendances et innovations ? Où sont les nouveaux marchés et les nouveaux modèles d’affaires ? Comment optimiser la conception des installations, ainsi que l’exploitation et la maintenance des installations solaires grâce au numérique ? « L’Intersolar Europe Conference 2021 est le lieu idéal pour s’informer sur ces thèmes. En plus de fournir des aperçus détaillés, cette conférence permet d’échanger des expériences et de rencontrer des experts et représentants de la filière nationaux et internationaux », conclut Markus Elsässer. Cette conférence spécialisée aura lieu les 6 et 7 octobre au centre des congrès de Munich (Conference Center Nord (CCN), Messe München) dans le cadre du salon Intersolar Europe 2021.

