L’Ã‰cole polytechnique s’engage sur le dÃ©veloppement durable et les Ã©nergies propres

À l’occasion du colloque scientifique international organisé vendredi 7 juin 2019 à l’École polytechnique dans le cadre de ses 225 ans, l’X a pris cinq engagements en faveur du développement durable et de la transition énergétique. A commencer par former 100% des élèves au développement durable !

L’École polytechnique a pour objectif que tous ses étudiants soient dotés à l’issue de leur formation d’une culture générale environnementale à la hauteur des défis sociétaux. En complément des parcours d’approfondissements existants, dès 2019, le cycle ingénieur polytechnicien intègrera un module de cours visant à doter tous les élèves d’un socle de connaissance en développement durable. Objectif : 100% des élèves formés au développement durable. Encadré par des intervenants de renom, le module concerné prendra la forme d’un séminaire de 3 jours autour de thèmes environnementaux : Histoire de la vie et limites planétaires, Impact des activités humaines, risques et trajectoires et Gestion du changement et modèles de transition.

Outre l’objectif des 100%, l’X prend des engagements fermes en faveur du développement durable :

• Création d’un certificat développement durable pour tous les étudiants

Reconnu comme une formation spécifique, ce certificat développement durable sera mis en place dès l’an prochain.

• Résoudre l’équation scientifique et économique de la transition énergétique

L’X ambitionne de devenir une institution leader dans l’intégration de la transition environnementale dans ses projets de recherche. Dans le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris, les 5 Écoles fondatrices ont décidé de créer Energy4Climate (E4C), un grand centre pluridisciplinaire de recherche commun portant sur la transition énergétique. Bénéficiant de l’expertise de plus de 25 laboratoires partenaires et candidat à une EUR, Energy4Climate offrira un parcours international unique pour former en 5 ans une nouvelle génération de leaders des énergies de demain. Ce programme vise à attirer les meilleurs talents en France et à l’international et offrira un enseignement de référence avec plusieurs parcours autour de l’ingénierie, de l’entrepreneuriat et un PhD Track pour former les futurs doctorants sur ces questions. Avec E4C, IP Paris s’inscrit dans une ambition à l’échelle internationale, en nouant des liens avec des partenaires académiques dans le monde entier tels Berkeley ou encore avec l’Université Mohammed 6 Polytechnique.

• Un campus durable et responsable : vers la neutralité carbone

L’École polytechnique s’engage à mettre en œuvre un plan ambitieux pour améliorer les performances de ses infrastructures et atteindre la neutralité carbone. L’X entend faire du campus un lieu exemplaire d’expérimentation de la transition écologique. En lien avec les équipes de recherche d’E4C, le campus devient un terrain d’expérimentation. Trois nouveaux bâtiments intelligents sont ainsi construits sur le campus pour permettre de collecter des données à une échelle inédite, de les analyser et de mener des études de pointe sur la consommation énergétique.

• Un challenge pour détecter les talents et explorer les futures solutions

L’École polytechnique annonce le lancement en 2019 d’un grand challenge international et ouvert à tous sur le développement durable. Ce challenge a pour ambition de connecter toute personne porteuse de solutions, ou qui manifeste simplement une envie d’y contribuer. À travers cette initiative, l’École polytechnique est désireuse d’impliquer toute la société pour trouver des solutions innovantes visant à l’amélioration de la vie des Hommes. Ce challenge, renouvelé chaque année, sera consacré au développement durable pour sa première édition.

Pour Éric Labaye, Président de l’École polytechnique, « ces engagements forts pour la formation, la recherche et notre campus marquent notre volonté d’inscrire le développement durable comme une priorité de l’École polytechnique. En impliquant nos étudiants, nos enseignants-chercheurs et nos personnels dans cette démarche de long terme, nous confirmons notre volonté de contribuer à l’intérêt général et à la préservation de la planète en tenant compte de cet enjeu fondamental dans chacune de nos missions ».

