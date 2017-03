Raid Themis Natur'Energies 2017 les 16 et 17 septembre prochains

« Le Raid Natur’Energies Thémis est une occasion unique pour une société de communiquer et d’associer son image à un évènement sportif convivial qui vise la promotion des entreprises engagées dans la transition énergétique et le développement durable des territoires. l’occasion de la seconde édition, l’organisation affirme la volonté de construire un projet visant à réunir annuellement les acteurs nationaux et européens du secteur des énergies renouvelables. Fabricants, Bureaux d’études, Développeurs, Installateurs, participeront à ce Raid dont l’objectif affiché est la promotion et la valorisation de ce secteur dynamique en plein essor sur le site exceptionnel de Thémis Solaire Innovation. Trail running, VTT, Escalade bloc, Cross Fit Nature, mais aussi Défi Fab Lab, Défi Kart composeront le programme de cette seconde édition déjà prometteuse.

Situé au cœur des Pyrénées Catalanes, trait d’union géographique de la nouvelle Région Occitanie, Thémis Solaire Innovation est une structure visant la promotion des nouvelles énergies. Elle dispose de nombreux atouts liés notamment à son environnement naturel et climatique exceptionnel. Le Raid Natur’Energies Thémis sera l’occasion de découvrir le site lors d’une compétition par équipe de 3 à 5 personnes rassemblant diverses activités de pleine nature. Associer son image à cet évènement sportif outdoorpermettra aux entreprises présentes de s’adresser à un public ciblé, réceptif et motivé présent sur place pendant les 2 jours de compétition mais également de bénéficier d’une visibilité dans la presse grand public et spécialisée avant, pendant et après l’évènement. »

Détails pratiques

Clôture des inscriptions le 30 août 2017

Prix par équipe : 250 € 5 (supplément de 50 €/pers pour les autres équipiers éventuels)

Ce prix comprend :

L’inscription complète des 3 membres de l’équipe aux différentes activités sportives.

Les différents ravitaillements course.

Un lot de bienvenue (produits régionaux et textile).

1 dîner d’accueil le 15/09.

1 dîner d’après course le 16/09.

1 pique-nique d’après course le 17/09.

De nombreuses solutions d’hébergement sont possibles, n’hésitez pas à nous contacter pour trouver plus la plus adaptée à votre équipe ou votre famille venue vous encourager ou profiter de l’altitude.

Plus d’infos…