Le scÃ©nario nÃ©gaWatt 2017-2050 prÃ©sentÃ© Ã  l'IUT de Tarbes le 23 mars prochain

Dans le cadre d’une conférence nationale sur la transition énergétique, Samuel Martin, membre de la Compagnie des négaWatts, viendra présenter le jeudi 23 mars 2017 de 17h30 à 19h30 à l’IUT de TARBES le scénario négaWatt 2017-2050. Les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux nous poussent aujourd’hui à redéfinir nos modèles de consommation et de production d’énergie, afin de s’inscrire dans un authentique développement soutenable.

En appliquant la démarche négaWatt – sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables – à l’ensemble de nos besoins, l’Association négaWatt a élaboré un scénario prospectif à horizon 2050 basé quasi-exclusivement sur des sources d’énergie d’origine renouvelable, performance rendue possible grâce à une exploration en détail du formidable potentiel d’économie d’énergie qui nous entoure.

Ce scénario, l’un des plus aboutis à l’échelle nationale, englobe l’ensemble des consommations d’énergie (électricité, carburants, …) et couvre les différents secteurs consommateurs d’énergie (bâtiment, transports, industrie). Il a été actualisé en 2017 et enrichi par de nouvelles analyses démontrant l’ensemble des co-bénéfices associés à une transition énergétique en matière d’emploi, d’économie, de pollution de l’air et de précarité énergétique. Les places étant limitées, merci de nous confirmer votre présence à la conférence.

Plus d’infos…