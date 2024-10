Energies de Loire franchit la barre des 100 collaborateurs et poursuit sa dynamique de croissance

E n e r g i e s d e L o i r e , d é v e l o p p e u r , c o n s t r u c t e u r e t e x p l o i t a n t d e s o l u t i o n s p h o t o v o l t a ï q u e s e n P a y s d e l a L o i r e e t B r e t a g n e , a n n o n c e f i è r e m e n t a v o i r a t t e i n t l e c a p s y m b o l i q u e d e s 1 0 0 c o l l a b o r a t e u r s . E n s e u l e m e n t s i x a n s , l ’ e n t r e p r i s e s ’ e s t i m p o s é e c o m m e u n a c t e u r c l é d e l a t r a n s i t i o n é n e r g é t i q u e d a n s l ’ O u e s t d e l a F r a n c e , e t c o n t i n u e d e c r o î t r e p o u r r é p o n d r e a u x b e s o i n s d ’ u n m a r c h é e n p l e i n e s s o r .

Fondée en 2018 par Grégoire Papion (président co-fondateur) et David Leroueil (directeur général co-fondateur), Énergies de Loire a rapidement su se démarquer par son approche intégrée, couvrant l’ensemble des étapes du cycle de vie d’un projet photovoltaïque, du développement à l’exploitation. Forte de son ancrage territorial, l’entreprise a déjà installé plus de 410 centrales photovoltaïques, se positionnant ainsi comme l’un des leaders du marché régional. 100 collaborateurs : une étape importante pour une entreprise jeune et ambitieuse !

Les valeurs humaines au cœur du développement de l’entreprise

Avec l’arrivée de ce 100ème collaborateur, Énergies de Loire renforce son engagement envers l’humain, en plaçant la confiance et la proximité au cœur de sa stratégie. « C’est une étape importante pour nous. Chaque collaborateur contribue directement à notre succès et notre capacité à innover et à répondre aux défis énergétiques actuels », souligne Tony Le Ray, responsable des ressources humaines. Une partie de l’ADN d’Énergies de Loire est fondée sur l’importance du collectif et l’innovation durable. Ce 100ème recrutement renforce la vision de l’entreprise d’une équipe engagée pour un avenir plus vert et plus éthique. Les valeurs humaines sont au cœur du développement de l’entreprise.

Une ambition de développement durable

Energies de Loire continue d’étendre son activité et d’apporter des solutions durables à ses clients, qu’ils soient issus du secteur agricole, industriel ou des collectivités locales. Grâce à son expertise, l’entreprise entend poursuivre son développement en restant fidèle à ses valeurs de durabilité et de performance. Les équipes sont prêtes à relever les défis à venir et à poursuivre leur mission ; permettre aux acteurs locaux de maîtriser durablement leurs besoins énergétiques en produisant une énergie locale et bas carbone. Pour marquer cette étape, un afterwork convivial a été organisé le jeudi 17 octobre au sein des agences de Candé et La Baule. Ce moment de partage a permis de faire le point sur les succès passés, anticiper les défis à venir et surtout de remercier les équipes.