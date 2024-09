Faillite de SunPower : mise au point de Maxeon Solar Technologies entreprise indÃ©pendante et dynamique

L’annonce, en cette fin d’été, de la faillite de SunPower Corporation a suscité de nombreuses interrogations sur l’avenir de Maxeon Solar Technologies un temps lié à l’industriel américain. Pour rassurer ses partenaires, distributeurs, installateurs et développeurs, Maxeon Solar Technologie a mis les choses au point. Chronologie des faits.

« Nous tirons une grande fierté des 40 années de leadership que nous avons accumulées dans le domaine de l’énergie solaire. Cet héritage a pris racine au sein de la société originale SunPower Corporation, dont Maxeon s’est détachée en 2020 pour devenir une entreprise indépendante. Nous étions le fer de lance de l’innovation chez SunPower Corp, mais depuis la scission, Maxeon est une entreprise distincte, cotée séparément en bourse, opérant indépendamment et dotée de sa propre direction. Tandis que SunPower Corp s’est concentré sur la revente d’installations solaires complètes en Amérique du Nord, Maxeon a poursuivi son aventure en tant que de fabricant majeur de panneaux photovoltaïques et de solutions solaires, en élargissant son réseau de revendeurs à l’échelle mondiale » précise Bill Mulligan, PDG de Maxeon Solar Technologies.

Maxeon dispose d’une position financière stable et robuste

Au cours de son histoire, Maxeon a imposé son leadership en déposant plus de 1 900 brevets permettant de concevoir les panneaux solaires et les solutions énergétiques les plus innovants, fiables et durables pour tous les types de clients, qu’il s’agisse de particuliers, d’applications tertiaires ou de centrales au sol. Maxeon se distingue par la richesse et la diversité de ses technologies, qui servent ce vaste éventail de clients dans le domaine de l’énergie solaire. « Alors que de nombreux grands acteurs de l’industrie solaire rencontrent des difficultés, Maxeon a annoncé en juin 2024 une importante recapitalisation, conjointement avec notre partenaire investisseur stratégique, TCL Zhonghuan industriel chinois spécialiste des wafers, ce qui nous permet de nous distinguer et de nous positionner idéalement pour prospérer. Notre partenariat avec cette entreprise technologique de premier plan garantit à Maxeon une position financière stable et robuste, même en ces temps délicats. Le fait que TCL soutienne Maxeon est d’une importance capitale et bénéficier du soutien d’une grande entreprise aussi prospère apporte de nombreux avantages » poursuit Bill Mulligan, PDG de Maxeon Solar Technologies. Cela assure une certaine stabilité même dans un environnement économique difficile. Maxeon peut ainsi continuer à concentrer ses efforts sur l’innovation et la fourniture de solutions solaires haut de gamme sans se soucier des turbulences du marché. Le soutien de TCL donne à Maxeon un avantage concurrentiel, sur le plan tant financier que technologique, consolidant sa position de leader dans l’industrie solaire en tant que fournisseur des meilleurs panneaux photovoltaïques et solutions solaires au monde.

« Les garanties de nos produits de marques Maxeon et SunPower continueront d’être honorées »

Après plusieurs années de collaboration fructueuse, la relation entretenue par Maxeon avec SunPower Corporation se limite aujourd’hui à l’usage du même nom de marque commerciale, dans des régions distinctes. Sur le plan commercial justement, Maxeon utilise et détient les droits sur la marque “SunPower” dans tous les marchés en dehors des États-Unis et du Canada. « Nous continuerons à vendre des solutions Maxeon en utilisant la marque Maxeon aux États-Unis. En Europe, en France, en Australie et partout ailleurs, nous vendons nos solutions solaires sous la marque « SunPower from Maxeon Solar Technologies. Pour rassurer nos clients et nos partenaires et respecter notre engagement permanent à leur égard, il est important de souligner que les garanties de nos produits de marques Maxeon et SunPower continueront d’être honorées comme elles l’ont toujours été. Nous soutenons les garanties exceptionnelles que nos produits offrent. Maxeon vend dans plus de 100 pays aux quatre coins de la planète et continue de disposer d’une technologie de pointe. L’entreprise est bien positionnée et confiante dans ses perspectives d’activité futures » ajoute Vincent Maurice General Manager DG EMEA Maxeon Solar Technologies. Avec son réseau de plus de 1 700 partenaires et distributeurs de confiance, et plus d’un million de clients dans le monde, Maxeon reste un partenaire fiable pour les revendeurs et installateurs qui souhaitent favoriser la transition vers les énergies propres. « Nous sommes très enthousiastes quant à l’avenir de l’énergie solaire. Et nous vous invitons à vous joindre à nous pour être les Acteurs d’un Changement Positif » conclut Bill Mulligan, PDG de Maxeon Solar Technologies.