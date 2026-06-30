Mise en service de la plus grande centrale solaire flottante dâ€™Afrique au Maroc

H2air PX, filiale construction dâ€™H2air, a coordonnÃ© la construction de la plus grande centrale solaire flottante dâ€™Afrique au Maroc, sur un plan dâ€™eau retenu par un barrage. Une vÃ©ritable prouesse et avancÃ©e technologique, sur un site aux contraintes environnementales complexes, liÃ©es Ã la topographie et la fluctuation de lâ€™eau. Le chantier est livrÃ© par le consortium composÃ© dâ€™H2air PX, EnergyDesign, Seaflex et Profloating, choisi par le gestionnaire du port, Tanger Med Utilities.Â

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Avec une production Ã©lectrique de 13 MWc soit la consommation de 17 000 habitants, ce projet industriel contribuera Ã dÃ©carboner les activitÃ©s de Tanger, premier port du continent africain.

Une prouesse technologiqueÂ

Ce projet solaire flottant, le plus vaste jamais rÃ©alisÃ© en Afrique, constitue une avancÃ©e majeure en matiÃ¨re dâ€™ingÃ©nierie et dâ€™exploitation Ã©nergÃ©tique. Lâ€™installation est implantÃ©e sur une retenue dâ€™eau de barrage situÃ©e dans une vallÃ©e Ã laÂ topographie montagneuse, aux parois instables et soumise Ã de fortes variations de niveau dâ€™eau â€“ pouvant atteindre 44 mÃ¨tres dâ€™amplitude. Lâ€™infrastructure a Ã©tÃ© conÃ§ue pour sâ€™adapter en permanence Ã un environnement naturel contraignant et Ã©volutif. Le site joue un rÃ´le essentiel dans lâ€™approvisionnement en eau douce. Ainsi, le projet intÃ¨gre des dispositifs stricts de protection et de suivi de la qualitÃ© de lâ€™eau, rÃ©pondant Ã des exigences rÃ©glementaires Ã©levÃ©es. Cette infrastructure de grande taille tÃ©moigne dâ€™un savoir-faire maÃ®trisÃ© dans la conduite de projets complexes.

H2air PX, coordinateur du projetÂ

LancÃ© en 2023, Ã la suite dâ€™un appel dâ€™offres ouvert par Tanger Med Utilities, le projet est portÃ© par un consortium pilotÃ© par H2airâ€¯PX. H2air PX assure la coordination globale et le design de la centrale solaire, incluant lâ€™intÃ©gration des panneaux photovoltaÃ¯ques,Â des onduleurs et des cellules du poste Ã©lectrique. Energy Design intervient en tant que partenaire local pour les travaux sur site, notamment les accÃ¨s, la voirie et lâ€™installation des Ã©quipements. Seaflex a conÃ§u les solutions dâ€™ancrage et dâ€™amarrage adaptÃ©es aux applications flottantes. Profloating a dÃ©veloppÃ© une solution de flottaison solaire avant-gardiste conÃ§ue pour garantir durabilitÃ© et haute performance.

Le projet en chiffresÂ

13 MWc de puissance installÃ©e

Soit la consommation Ã©lectrique de 17 000 personnesÂ en France

3 Ã®lots de panneauxÂ dâ€™une surface totale deÂ 72 870 mÂ²

Variations de hauteur dâ€™eau : deÂ 35 Ã 79 mÃ¨tres