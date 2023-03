Quinze nouvelles centrales solaires sur les toits de la Ville LumiÃ¨re d’ici fin 2024

Paris poursuit sa solarisation à petits pas. Le programme « Energieculteurs » va permettre d’équiper des toits des bâtiments publics afin d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation et faire baisser la facture énergétique.

Un vrai coup d’accélérateur pour les énergies renouvelables ! Avec 6 000 m² de panneaux solaires sur 12 000 m2 de toitures,15 nouvelles installations photovoltaïques, seront installées sur les toits de bâtiments publics d’ici fin 2024. Elles représentent l’équivalent de la consommation d’énergie électrique de 700 foyers.

Trois toitures bio-solaires : végétalisation et solaire

Trois sites seront réalisés directement par la Ville. Leurs travaux d’installation sont prévus en 2023. Il s’agit des Écoles élémentaire Popincourt 11e, Polyvalentes Reims 17e et Poissonniers 18e. Douze autres sites seront gérés par un même opérateur, dans le cadre d’une concession de service. La procédure de sélection du concessionnaire est en cours. Le lauréat sera désigné début 2024 et les travaux s’étaleront sur 2024-2025. Seront concernés des écoles, des collèges, des centres sportifs, un centre d’insertion, un centre de vaccination etc.

Trois toitures accueilleront des installations bio-solaires, c’est à dire une combinaison de panneaux solaires et de végétalisation. Les autres seront exclusivement dotées de panneaux. Toutes les toitures ont vocation à être raccordées directement aux bâtiments et à produire une part importante de l’énergie consommée par l’équipement. Le surplus éventuel sera distribué à d’autres équipements municipaux voisins, en autoconsommation collective.

Un seul opérateur pour une plus grande efficacité

Pour éviter la multiplication de très petits projets peu susceptibles d’intéresser les opérateurs, les surfaces ont été réunies dans un seul et même lot de douze toitures. Dans la mesure où l’opérateur ne pourra pas se rémunérer sur la revente d’énergie, compte tenu du modèle retenu d’autoconsommation, une redevance indexée sur la productivité des installations lui sera versée chaque année par la Ville, pendant les quinze ans de durée de la concession. En contrepartie, le concessionnaire sera chargé de réaliser l’investissement (fourniture et pose de panneaux solaires), la mise en service, l’exploitation et la maintenance des installations. À l’issue de la concession, la Ville sera propriétaire des installations.

Encadré

Le potentiel solaire des toits parisiens

L’APUR estime le potentiel solaire théorique, à Paris, à 1 500 GWh/an. Le cadastre solaire fait ressortir 35 000 bâtiments bénéficiant d’un ensoleillement moyen supérieur à 800 kWh/m2. Cela représente 114 hectares de toitures, dont 37 hectares de toitures terrasses.