Autoconsommation solaire collective : la communautÃ© Harmonâ€™Yeu prend son envol

Trois ans après son lancement, Harmon’Yeu, l’expérimentation d’autoconsommation collective conçue par ENGIE avec des habitants de l’île d’Yeu en Vendée (85), ouvre un nouveau chapitre. Forts de la réussite de ce projet novateur, ENGIE et les membres de la communauté énergétique ont décidé de le pérenniser et les membres en assurent désormais la gestion.

Lancée en mars 2020, Harmon’Yeu a été la première communauté énergétique à intégrer plusieurs maisons individuelles productrices d’électricité photovoltaïque et une batterie de stockage commune à l’échelle d’un quartier.

Harmon’Yeu, une communauté innovante

Développée et financée par ENGIE pendant les trois années de l’expérimentation, cette communauté a fixé un modèle d’autoconsommation collective qui assure production et partage de l’électricité solaire entre voisins. Pour Antoine Vinet, membre producteur de la communauté : « Cette expérimentation nous aura permis de créer du lien entre voisins et aussi de faire de belles rencontres avec les collaborateurs d’ENGIE. A nous maintenant de nous approprier cette expérimentation. Il faudrait à terme que nous soyons une vingtaine de producteurs au sein d’Harmon’Yeu pour trois fois plus de consommateurs. Les voisins sont donc les bienvenus!»

96% d’autoconsommation et jusqu’à 40 % de réduction sur la facture d’électricité

Premier projet d’autoconsommation collective de particuliers lancé par ENGIE en 2020, Harmon’Yeu avait été conçu avec un triple objectif : tester le modèle et les technologies de l’autoconsommation collective en y incluant les habitants et la collectivité, développer les énergies renouvelables sur l’Île d’Yeu et évaluer les économies des foyers sur leur facture d’électricité. Avec 64 panneaux solaires installés sur 5 maisons et une production répartie entre 23 foyers du même quartier, Harmon’Yeu a prouvé la pertinence de ce modèle. Sur les trois années de test, cette communauté énergétique a atteint un taux d’autoproduction (ou autonomie) de 19% et a autoconsommé 96% de sa production solaire. Si la production ne couvre pas l’ensemble des besoins d’électricité des 23 foyers participants, elle leur permet de réaliser, en moyenne, des économies sur facture de 40% pour les producteurs et entre 10 et15% pour les consommateurs.

Une nouvelle étape pour Harmon’Yeu

La dernière année de l’expérimentation a permis à ENGIE et aux habitants de valider le modèle économique de la communauté énergétique : les5 foyers producteurs d’électricité ont ainsi racheté à l’énergéticien les panneaux solaires installés sur leurs toits et en assurent la gestion depuis le19 mars. Ils continueront à consommer l’électricité produite par leurs panneaux et le surplus non consommé sera injecté sur le réseau public de distribution afin d’être partagé entre les différents foyers consommateurs. Les statuts de la communauté énergétique prévoient son évolution au fil du temps, avec notamment la possibilité de faire entrer et sortir des membres producteurs ou consommateurs ou encore l’ajout de services additionnels, tels que des bornes de recharge pour véhicules électriques. ENGIE continue à les accompagner en qualité de conseil. Michel Bourgery, adjoint au maire de l’île d’Yeu, indique : «Au bout de trois ans d’expérimentation, l’expérience accumulée permet à l’opération de perdurer avec le soutien de la mairie. L’intention est évidemment d’accroître la taille de la boucle d’autoconsommation collective en y intégrant de nouveaux membres. Forte également de l’expérience acquise sur ce projet, la mairie est à même de répliquer le concept aussi bien pour des groupes d’habitants intéressés que pour ses besoins propres favorisant ainsi la production d’énergie décarbonée et solidaire à un prix qui n’est pas soumis à la volatilité des marchés.» «Avec les habitants d’Harmon’Yeu, nous sommes fiers de cette expérimentation et des résultats obtenus. Nous avons validé la faisabilité technique, économique et règlementaire ; cela nous conforte dans notre volonté d’accompagner encore plus de projets d’autoconsommation collective et ainsi accélérer la transition énergétique en territoires», explique Audrey Dugal, Directrice du Développement d’ENGIE pour les particuliers.