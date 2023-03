Green Consult rÃ©alise une nouvelle opÃ©ration en accompagnant la sociÃ©tÃ© Azolis dans son dÃ©veloppement

Le cabinet de conseil spécialiste du secteur des énergies renouvelables, qui a célébré ses trois ans en début d’année, vient de boucler l’obtention d’une dette bancaire pour Azolis. Le Crédit du Nord va prêter au total 10.5 millions d’€ à Azolis pour le développement et la construction de son premier portefeuille de projets de toitures solaires PV Celui-ci totalisera 9MW et les centrales sont majoritairement localisées dans le sud de la France.

« Nous sommes heureux de travailler avec Guillaume Jeangros et son équipe. Azolis est une jeune entreprise prometteuse et nous souhaitons continuer à l’accompagner dans sa croissance », déclare Alexandre Pouteau, fondateur de Green Consult. Préalablement à la mise en place de ce financement senior, Green Consult avait déjà aidé à la restructuration partielle du groupe et à la mise en place d’un prêt bridge. Ces récents développements permettent à Green Consult de s’agrandir, avec l’arrivée prochaine d’un nouveau collaborateur expérimenté.

Alexandre Pouteau affirme : « Cette arrivée dans l’équipe va nous permettre d’accompagner davantage d’acteurs de la transition énergétique et de renforcer encore nos compétences ». Avec plusieurs opérations en cours, en France, aux Pays-Bas et en Afrique, 2023 marque un tournant dans le développement du cabinet de conseil dont le but est d’accompagner les acteurs de la transition énergétique dans leur croissance notamment à travers un conseil stratégique et financier. Green Consult gardera son identité et continuera à accompagner tous les acteurs qui participent au développement d’infrastructures et technologies bas carbone.