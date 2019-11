Quenea Energies Renouvelables lance SOLHEOL PRO : lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que au sol pour le monde agricole

Quénéa Energies Renouvelables a profité du Salon International de l’Elevage SPACE 2019 en septembre pour lancer son offre autour des installations photovoltaïques au sol de petite puissance (inférieure à 250 kWc), pour satisfaire plus largement la demande des agriculteurs en termes de production d’électricité photovoltaïque en autoconsommation.

Véritable alternative à l’installation photovoltaïque sur bâtiment, les installations au sol présentent de nombreux avantages qui permettent de pallier les difficultés technico-économiques rencontrées sur les projets en toiture. En effet en fonction des exploitations, toutes les surfaces de toitures agricoles ne sont pas exploitables, celles-ci peuvent par exemple être mal exposées ou trop anciennes pour supporter le poids d’une installation photovoltaïque.

Objectif : une autoconsommation à 100%

SOLHEOL PRO s’adapte aux contraintes et aux besoins par une offre d’accompagnement à la carte pour l’auto construction d’une installation photovoltaïque au sol, en autoconsommation. Pour ce faire, l’installation photovoltaïque au sol à table fixe (non régie par une réglementation tarifaire pour la réinjection d’électricité photovoltaïque sur le réseau) est conçue et dimensionnée par nos équipes en fonction des besoins électriques minimums et réguliers de l’exploitation agricole. Objectif : l’exploitation produit sa propre électricité localement et autoconsomme 100% de la production sans réinjection au réseau.

Une fois l’étude technique et économique du projet réalisée, Quénéa Energies Renouvelables forme l’exploitant agricole à la mise en œuvre du système. L’agriculteur gagne ainsi en compétences et s’approprie son installation photovoltaïque, tout en ayant la possibilité de se faire accompagner par les équipes de Quénéa Energies Renouvelables au cours des différentes étapes du projet. Quénéa Energies Renouvelables assure néanmoins le raccordement électrique et la mise en service pour garantir le bon fonctionnement de l’installation. Cette solution d’auto construction est uniquement proposée pour les installations au sol. (hors trackers)

Pour une maîtrise des coûts énergétiques sur le long terme

En guise d’exemple, Quénéa Energies Renouvelables met en avant une exploitation porcine située à Bourbriac qui a bénéficié de cette première forme d’accompagnement dans le cadre d’une installation de 21 kWc / 150m² sur un délaissé agricole. La production photovoltaïque couvre environ 12% des besoins en électricité de l’exploitation porcine. L’autoconsommation photovoltaïque est particulièrement adaptée aux exploitations porcines, les postes de consommations sont nombreux et les appels de puissances sont stables sur l’année. L’ammoniac, effluent produit par ces exploitations, constitue cependant une contrainte qui doit être pris en compte avec pour conséquence l’installation de modules photovoltaïques adaptés à cet environnement. Pour rappel, à l’automne 2019, la région Bretagne lance un soutien à la réalisation de ce type d’installation en proposant un financement à hauteur de 20 % de l’investissement. De plus, 50 % de l’étude de faisabilité peut également être subventionnée par la région sur candidature.

SOLHEOLPRO s’intègre dans une logique globale de transparence envers l’agriculteur pour la mise en place d’un système de production d’électricité photovoltaïque adéquat. Cette offre garantit une maitrise des coûts énergétiques à long terme des exploitations, sans surproduction inutile au moment de l’acquisition. Elle assure une montée en compétences des agriculteurs. Formés, ils seront en capacité de faire évoluer leur installation photovoltaïque de manière autonome selon l’évolution et les besoins énergétiques de leurs activités. La solution SOLHEOLPRO sera présentée au Salon BREIZH TRANSITION de Quimper les 27 et 28 novembre 2019 prochains, stand A25.

Les avantages de SOLHEOLPRO pour l’agriculteur

- Plus de compétences et d’expertise

- Réduction des coûts de mise en œuvre

- Diminution des démarches administratives

- Un accompagnement à la carte par les équipes

- Diminution de la facture d’électricité

- Production d’une énergie électrique à un prix compétitif et garantie sur 30 ans.

- Entretien de l’installation facilité

- Contribution à la transition énergétique