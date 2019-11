Blue Solutions et RTE en partenariat sur des solutions innovantes de stockage pour intÃ©grer les EnR dans le rÃ©seau de demain

Le groupement industriel porté par Blue Solutions, filiale du groupe Bolloré, a signé avec RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, le contrat de fourniture d’un système de stockage par batteries à grande échelle, dans le cadre du projet RINGO. Le projet RINGO a pour but de valider les performances du stockage d’énergie avec batteries pour gérer les congestions locales du réseau dues à la croissance de la production d’énergies renouvelables, grâce à l’installation d’un démonstrateur constitué de trois ensembles de stockage de 10 MW minimum répartis sur 3 sites. Blue Solutions est le mandataire du projet sur le site de Ventavon en Région Sud, en charge du pilotage du projet, de la livraison et de l’installation du système de batteries Lithium Métal Polymère (LMP®).

L’un des systèmes de stockage le plus important en Europe

Cette technologie de batteries LMP®, de nouvelle génération « tout solide », est une technologie unique et innovante, conçue et produite par Blue Solutions dans ses usines en France et au Canada. Elle se distingue par sa sécurité d’utilisation, ses performances avec notamment l’absence de besoin de climatisation, et une grande densité énergétique. Sans solvant, sans cobalt ni nickel, la composition des batteries LMP® garantit une indépendance de la technologie vis-à-vis de ces matériaux de plus en plus critiques sur un plan sociétal et environnemental, et propose une analyse de cycle de vie (ACV) optimisée, ainsi qu’une meilleure recyclabilité. Avec plus de 30 MW installés, cette installation de référence, pour Blue Solutions et ses partenaires (SCLE SFE et INEO Postes et Centrales), sera l’un des plus importants systèmes de stockage en France et en Europe.