Amiens Energy Summit (27 et 28 novembre) : atteindre lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique pour les villes, utopie ou Ã©vidence ?

D’ici 2050, 75% de la population vivra en ville et générera 70% des émissions de carbone. Les villes ont une responsabilité majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique, c’est pour cela qu’Amiens s’engage dans une stratégie « ville autonome en énergie d’ici 2050 » et lance le débat lors du congrès Amiens Energy Summit.

Le congrès Amiens Energy Summit se déroule les 27 et 28 novembre prochains à Amiens, au Quai de l’innovation. Ce congrès abordera donc le concept de « ville autonome en énergie », à travers différents questionnements :

Quel(s) modèle(s) économique, sociétal et environnemental adopter ?

Quelle stratégie opérationnelle mettre en œuvre ?

Quelle(s) technologie(s) du futur à anticiper ?

Le débat est lancé. Amiens Energy Summit est un évènement d’envergure européenne : des partenaires locaux et nationaux engagés, trois tables rondes d’exception, des démonstrations innovantes de start-ups, une market place et différents ateliers. L’un d’entre eux sera ainsi dédié l’après-midi du 27 novembre à l’autoconsommation collective et l’opportunité de produire et consommer l’électricité localement avec Claire Beaumier (Enedis France) et Thierry Lys (Enedis Picardie). Le lendemain, en début d’après-midi, un atelier sera consacré à la présentation de la future ferme solaire d’Amiens, avec Total Quadran. A n’en pas douter, l’énergie solaire sera l’un des piliers de cette ambition d’autonomie urbaine…

