QuÃ©nÃ©a : 5 nouveaux projets dâ€™autoconsommation solaire photovoltaÃ¯que sur Lorient AgglomÃ©ration (56)

Quénéa, acteur des énergies renouvelables installe 5 nouvelles centrales solaires photovoltaïques en autoconsommation sur le territoire de Lorient Agglomération. Les chantiers ont débutés au mois de mai 2022 !

De Guidel à Hennebont en passant par Groix et Lorient, les sites industriels de l’agglomération font partis des sites les plus énergivores (80% des consommations énergétiques du patrimoine lorientais). Depuis 20 ans, mais aussi dans le cadre de leur plan climat et des objectifs nationaux / internationaux, la collectivité s’est engagée dans une démarche globale d’efficacité énergétique pour réduire les consommations et s’approvisionner en électricité d’origine renouvelable permettant de couvrir une part de la facture énergétique. En mettant en place ces actions d’investissement, Lorient Agglomération espère à terme couvrir 30 % de la facture énergétique de l’agglomération.

Puissance totale visée : environ 400 kWc

Pour se faire, 5 sites vont s’équiper d’une production locale d’électricité renouvelable. Des centrales solaires photovoltaïques seront mises en œuvre au sol, sur ombrière ou en toiture. La puissance totale visée est d’environ 400 kWc, le mode de valorisation de l’énergie sera l’autoconsommation à 100%. La société Quénéa a été retenue par Lorient Agglomération pour ses compétences et son savoir-faire en termes de :

• Gestion de projets multisites

• Maîtrise d’utilisation de technologies différentes : centrales au sol, en toiture et ombrière.

• Gestion des contraintes liées au brouillard salin sur 3 sites (distance < 3km) & dégagement d’ammoniac lié au traitement des boues sur certains sites.

• Conception et réalisation des travaux de renforcement de charpente.

• Capacité à s’entourer de partenaires complémentaires pour agir dans le respect d’un planning de travaux.

Les sites concernés sont :

• STEP Guidel – installation sur toiture en surimposition d’une puissance de 33.7 kWc, elle est complétée par deux installations de trackers solaires

• STEP Hennebont, – installation au sol sur longrines bétons d’une puissance totale de 99 kWc

• STEP Lorient, – installation d’une centrale sur une sr structure en toiture et en lestage sur un dôme pour une puissance totale de 137.62 kWc

• STEP Groix, installations au sol pour une puissance totale de 57,8 kWc

• Parking SOYE à Ploemeur, installation d’une ombrière de 48,75 kWc

Les premiers travaux d’installation photovoltaïque ont débuté en mai sur le site du Parking Innova de Ploemeur, avec notamment le terrassement et l’installation des armatures et platines de l’ombrière. En 2018, Quénéa Energies Renouvelables a déjà mis en œuvre les 7 premières centrales solaires photovoltaïques en autoconsommation sur les sites industriels du territoire de Lorient Agglomération permettant de produire 460 MWh d’électricité renouvelables chaque année.