Ã‰nergies renouvelables citoyennes : les fondateurs dâ€™EnRciT passent le relais Ã  Ã‰nergie PartagÃ©e

Lancé en 2018 avec la participation de la Banque des Territoires, l’Ircantec et le Crédit Coopératif, et géré par Énergie Partagée, EnRciT est un dispositif d’investissement destiné à intervenir au côté des acteurs territoriaux (collectivités et citoyens) pour sécuriser le financement du développement de projets locaux d’énergie renouvelable. Les investisseurs initiaux d’EnRciT cèdent désormais leurs parts à Énergie Partagée, le réseau de référence de l’énergie citoyenne, qui assurait déjà la gestion d’EnRciT. Explications !

Comment fonctionne EnRciT ? EnRciT intervient en investissant en fonds propres, au côté des collectivités et des collectifs citoyens, en milieu rural et urbain, principalement dans le solaire et l’éolien. EnRciT conserve sa participation dans chaque projet jusqu’à l’achèvement de la construction. Lorsque l’exploitation commence, EnRciT cède ses parts en priorité au profit des acteurs du territoire (sociétés d’économie mixte, syndicat départemental de l’énergie, fonds régionaux), dans des conditions qui peuvent être négociées dès la création de la société de projet. Lors de sa création, EnRciT répondait à l’absence d’outil suffisamment structuré pour épauler les acteurs locaux, lors de la phase à risque de développement d’un projet local. Dans le même temps, les offres et les réglementations du marché des énergies renouvelables ont également évolué, incitant le dispositif à affiner sa thèse d’intervention.

Passage de relais à Énergie Partagée, l’acteur référent des projets citoyens

C’est dans ce contexte en évolution que les actionnaires historiques (la Banque des Territoires, Ircantec et Crédit Coopératif) ont choisi de céder le dispositif EnRciT désormais pleinement fonctionnel au référent du secteur, Énergie Partagée, partenaire de la première heure en tant que gestionnaire du dispositif, pour poursuivre son essor et l’adapter à l’évolution du besoin des acteurs territoriaux dans le développement des énergies renouvelables. Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’investissement de la Banque des Territoires : accompagner l’émergence et impulser une dynamique d’expansion à des projets à fort potentiel, en apportant avec d’autres investisseurs, les capitaux nécessaires, puis céder sa participation dès lors que le modèle économique apparaît stabilisé. Les fonds dégagés pourront ainsi être investis dans d’autres projets nécessitant la présence de la Banque des Territoires pour accélérer leur déploiement. Déjà actif sur la phase d’émergence des projets, grâce à l’action des réseaux régionaux d’accompagnement soutenus par l’ADEME, de ses adhérents et partenaires, et sur l’appui d’investissement en phrase d’exploitation grâce à l’outil Énergie Partagée Investissement, Énergie Partagée complète ainsi ici son offre d’accompagnement en phase de développement pour couvrir l’ensemble des besoins des projets.

