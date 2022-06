Technique Solaire et Lendosphere lancent un financement participatif pour le dÃ©veloppement dâ€™1 GW de centrales PV

Le groupe Technique Solaire ouvre sa première campagne de financement participatif sur Lendosphere dédié au développement, à la construction et à l’exploitation d’un portefeuille de centrales solaires d’au moins 1 GW d’ici 2024. D’un montant global de 2 millions d’euros, cette campagne est accessible à tous.

Pour accompagner son développement, le groupe Technique Solaire a souhaité faire appel au financement participatif via Lendosphere, ouvrant cette opportunité d’investissement au plus grand nombre. Les prêteurs auront ainsi la possibilité de bénéficier des retombées financières d’un projet d’envergure tout en décarbonant leurs placements. L’objectif de la collecte est fixé à 500 000 euros; en fonction de sa dynamique, elle pourra être déplafonnée jusqu’à 2 millions d’euros.

« Parvenir à un monde meilleur »

Pour les co-fondateurs du groupe Technique Solaire, Julien Fleury, Lionel Themine et Thomas de Moussac : « Le groupe Technique Solaire poursuit une stratégie de croissance soutenue. Nous sommes convaincus que notre démarche est nécessaire pour parvenir à un monde meilleur. Nous devons collectivement changer les modes de production d’énergie sur la planète, d’autant que les énergies renouvelables sont devenues, partout, compétitives. Ainsi nous offrons à nos partenaires la possibilité de changer de modèle économique et de basculer sur le modèle du futur, alternatif aux énergies fossiles et peut-être au nucléaire. Nous sommes heureux de donner la possibilité aux citoyens qui partagent nos valeurs de participer à la réalisation de nos ambitions et de bénéficier de leurs retombées. »

Participer à l’atteinte de l’objectif de Technique Solaire : 1 GW de centrales solaires

Technique Solaire a pour objectif de développer, construire et exploiter un portefeuille de centrales solaires à hauteur d’au moins 1 GW d’ici 2024. Cet objectif repose sur une croissance en France et à l’international, et sur des centrales solaires en toiture et au sol :

- En France, le portefeuille de projets en exploitation et en construction est principalement composé de centrales solaires sur toitures. Le groupe prévoit de développer cette typologie de projets pour un montant cumulé de 500 MWc à fin 2024

- Le groupe développera également des projets de centrales au sol en France : 7 MWc de centrales au sol sont d’ores et déjà lauréats des appels d’offres nationaux de la Commission de Régulation de l’Énergie pour des centrales au sol. Le groupe prévoit d’atteindre 100 MWc à fin 2024

- A l’international, Technique Solaire prévoit d’atteindre, d’ici 2024, 350 MWc en Inde (contre 67 MWc aujourd’hui) et 50 MWc en Hollande.