Quelles propositions cadres pour l’Alliance de l’industrie solaire photovoltaÃ¯que de l’UE ?

Le Conseil européen de l’industrie solaire (ESMC) exprime son ferme soutien à la vision industrielle solaire photovoltaïque proposée par l’UE et récemment adoptée. Il est urgent d’œuvrer pour commencer les travaux en vue d’établir un programme de soutien concret pour l’industrie de fabrication de PV dès que possible, de préférence pour que les lignes directrices de mise en route de l’Alliance soient déjà fixées en 2022. Les mesures étudiées et prises devraient garantir un déploiement rapide des capacités de production photovoltaïques européennes tout au long de la pleine valeur chaîne et dans l’ensemble de l’UE lorsque cela est viable. Pour le démarrage effectif de l’Alliance, L’ESMC propose quelques principes directeurs et des questions à traiter sans délai.

I. PRINCIPES DIRECTEURS

•Transparence et implication d’une partie aussi importante que possible de l’industrie européenne de fabrication de PV

• Efficacité des structures de gestion

•Des actions rapides soutenant l’industrie de fabrication de PV et des investissements de réduction des risques devraient être des priorités absolues de l’Alliance, qui sont conformes au mandat de la stratégie de l’UE en matière d’énergie solaire.

•Un bon cadre de gouvernance devrait garantir le fonctionnement équilibré de l’Alliance et éviter les conflits potentiels intérêts.

II. PROBLÈMES À RÉSOUDRE

• Cartographie des capacités de fabrication PV européennes existantes et potentielles tout au long de la chaîne de valeur et identifier les facteurs structurels et financiers influençant les évolutions.

• Cartographie des instruments de soutien financier existants et potentiels (moyens et mesures pour réduire les risques financement des investissements privés) en vue d’assurer les investissements les plus efficaces et opportuns et traitant à la fois des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation.

• Créer l’écosystème approprié et garantir des facteurs structurels pour une demande d’absorption à long terme du matériel PV fabriqué dans l’UE.

• Promouvoir un cadre politique qui permet une certitude contractuelle à long terme à travers la chaîne de valeur PV, comme ainsi que définit les normes de l’UE concernant l’empreinte carbone, la circularité, les exigences du droit du travail, la protection de la propriété intellectuelle et similaires pour assurer des conditions de concurrence plus équitables et encourager les régions non membres de l’UE à mettre à niveau leurs normes et s’aligner sur l’UE.

• Veiller à ce que les projets de fabrication matures soient prioritaires dans le cadre d’un processus de soutien public accéléré pour permettre une mise en œuvre rapide des projets, et éviter les formalités administratives inutiles et les processus publics dilatoires.

• Définition d’objectifs concrets à long terme pour les capacités de production photovoltaïque tout au long de la chaîne de valeur en Europe.

III. OBJECTIFS A ATTEINDRE

▪ 75% des capacités PV déployées ou installées devraient être produites au sein de l’UE, atteignant au moins 35 GW de capacités européennes de production PV en 2025 et 100 GW en 2030.

▪ Un véhicule financier stratégique spécial d’au moins 5 milliards d’euros sous forme de garanties de crédit de l’État devrait être mis en œuvre immédiatement afin de débloquer le capital financier pour le développement, la mise en œuvre et la mise à l’échelle de l’industrie de fabrication photovoltaïque de l’UE tout en réduisant considérablement le capital et les coûts d’établissement de nouvelles capacités de production photovoltaïque dans l’UE.

▪ Actions réglementaires et financières pour garantir les capacités de fabrication de PV le long du chaîne de valeur complète en Europe (pas moins de 50 % de production et d’approvisionnement locaux dans chaque partie de la chaîne de valeur par rapport aux maillons les plus avancés de la chaîne de valeur photovoltaïque en Europe).