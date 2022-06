MERSEN prÃ©sente ses innovations au salon Rexel du 20 au 24 juin 2022

Mersen est un expert mondial de la protection, de la connexion et de l’interruption des systèmes électriques de puissance, les rendant plus sûrs et plus fiables. Partenaire de la distribution, les produits Mersen protègent les équipements électriques industriels et tertiaires, assurent la fourniture ininterrompue du courant et participent à la stabilité du réseau électrique ainsi qu’à la protection des personnes qui travaillent à proximité des installations.

Mersen sera présent lors du salon Rexel Expo à Paris, du 20 au 24 juin prochains. Sur son stand (Stand J02), Mersen exposera ses innovations dont l’élargissement de son offre de fusibles HelioProtection® HP15NH3L. Mersen a développé cette gamme en réponse aux attentes du marché du photovoltaïque : dédiés à la protection des câbles et des courts-circuits à l’entrée des nouvelles générations d’onduleurs centraux, les fusibles HelioProtection® HP15NH3L (450 et 500A) font partie de la gamme mondiale de fusibles pour la protection des équipements photovoltaïques. Ils sont disponibles en 3 versions : couteaux pleins, montage direct et montage direct avec indicateur percuteur. Leur conception leur assure une longévité accrue ainsi que de hautes performances couplées à une faible perte de puissance. Ces fusibles de type gPV répondent à la fois aux normes IEC 60269-6 et UL 2579 PV pour une utilisation possible dans n’importe quel pays de destination du monde.

Des gammes conçues pour le marché PV en matière de protection et sécurité électrique

La série GEN2 de fusibles photovoltaïques (PV) HP15M de Mersen est conçue spécialement pour supporter les cycles de température et de courant élevés d’un système PV. Soumis à des essais cycliques très rigoureux, le GEN2 offre une fiabilité optimale. Les fusibles à 1500 VDC sont conçus avec un faible pouvoir de coupure minimum de 1,35 fois la valeur du courant nominal du fusible, assurant ainsi une interruption sécuritaire du circuit dans des conditions typiques de faible courant de défaut. En plus des embouts standard, les fusibles sont disponibles avec des embouts à sertir pour les applications de fusibles en ligne. Ces embouts à sertir exclusifs permettent une connexion fil-fusible sans soudure pour encapsuler ou surmouler le fusible avec le câblage. Mersen est le seul fabricant à proposer un ensemble complet de fusibles NH et interrupteur-sectionneurs fusibles NH. Ils sont conçus spécifiquement pour répondre aux exigences de protection et de distribution des réseaux électriques du côté AC des nouveaux onduleurs de branche avec une tension de fonctionnement nominale de 800 VAC. Cet ensemble comprend des fusibles NH et des interrupteurs-sectionneurs fusibles NH, en version horizontale (Multibloc®) et en version verticale (Multivert®). Le programme Mersen HelioProtection® Surge-Trap® propose une plateforme flexible de solutions pour la protection des lignes électriques et des lignes de signaux pour le photovoltaïque. Surge-Trap® est la solution la plus complète et la plus flexible du marché en matière de protection contre les surtensions dans les lignes électriques. Toutes les cartouches enfichables à l’échelle du module unique peuvent être utilisées indistinctement sur des bases de rail DIN ou des bases douilles pour circuit imprimé, tant pour les parafoudres de Type2 que de Type1 + 2. Le programme couvre également le 1500VDC et offre des solutions pour des questions PV spécifiques du côté DC pour plusieurs MPPT et du côté AC avec des valeurs de tension renforcées. Les appareils sont à la fois IEC et UL. Aucun fusible additionnel n’est requis du côté DC.

Des séries répondant aux exigences de la maintenance industrielle

Mersen fournit des solutions pour répondre aux exigences des industriels et propose notamment son porte-fusible sectionneur Modulostar® pour les applications basse tension comme la protection des moteurs, des transformateurs, la distribution basse tension, les circuits de contrôle, ou bien la mesure. Simple, compact et robuste, plusieurs modèles sont disponibles de 1 à 4 pôles pour des fusibles cylindriques de tension nominale 690VAC/DC ainsi que pour quelques modèles 1000VAC/DC. Modulostar® se clipse facilement sur un rail DIN et possède le plus grand angle d’ouverture du marché, ce qui facilite le changement du fusible. Modulostar® est complété par une large gamme de fusibles cylindriques pour la protection des circuits de distribution électrique et autres applications industrielles. Disponibles pour les tensions 400, 500 et 690VAC, la plupart des calibres existent dans les tailles 8×31 et 10×38 avec une version avec ou sans indicateur, et dans les tailles 14×51 et 22×58 avec une version avec ou sans percuteur permettant d’activer un microcontact auxiliaire. Depuis des décennies, Mersen conçoit des fusibles DIN HTA pour la protection fiable des appareils, des installations et des systèmes haute tension. Ces fusibles Mersen DIN HTA sont spécialement prévus pour résister aux pics de courants dus au démarrage du moteur par exemple. Les fusibles Limitor®-PT sont notamment dédiés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit. Ils sont associés conformes à la norme CEI 60282-1. Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.

Des solutions dédiées au marché du véhicule électrique

Mersen est spécialisé depuis de nombreuses années dans les systèmes de sécurité pour véhicules électriques. L’entreprise propose des outils de sécurité et de surveillance de tous les composants et processus impliquant l’électricité dans les véhicules électriques : de la batterie aux onduleurs et à l’ensemble du véhicule, ainsi que la borne de charge rapide DC. Mersen propose des fusibles de batterie pour tous les niveaux de la batterie – la cellule individuelle, le module et l’ensemble du pack batterie – ainsi que pour les postes secondaires tels que le chauffage ou la climatisation. Aujourd’hui, l’entreprise continue à présenter des développements technologiques qui ont le potentiel de donner une impulsion aux véhicules électriques dans leur ensemble, notamment avec InfiniCell.