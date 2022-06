novotegra inaugure le centre de formation de BayWa r.e. Solar Systems et propose la 1ère formation pour le résidentiel

Distributeur de matériel photovoltaïque, BayWa r.e. Solar Systems ouvre son tout premier centre de formation dédié aux installateurs PV. Les premières sessions de formation concerneront le montage de panneaux sur toitures de tuiles, avec les systèmes de fixation novotegra, société sœur de BayWa r.e.

La première session de formation, ouverte à tous les professionnels, sera dispensée le 21 juin prochain à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13), où BayWa r.e. dispose depuis 2021 d’un entrepôt de 5840 m² où a été aménagé un centre de formation.

Cap sur le marché du résidentiel

Installé en Provence depuis plus d’un an, BayWa r.e. poursuit son développement sur le marché résidentiel du photovoltaïque. Deux nouveaux collaborateurs viennent d’être embauchés pour renforcer l’équipe commerciale installée à l’automne 2021 à Peynier, près d’Aix-en-Provence. Ce sont désormais 7 personnes qui sont dédiées au secteur résidentiel. En plus d’une présence sur le terrain, BayWa r.e. peut s’appuyer sur une boutique en ligne, forte de plus de 700 références. L’atout maître du distributeur, n°2 du secteur de la fourniture d’équipements photovoltaïques en France, est un entrepôt dédié à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13). Inauguré au printemps 2021, il est capable d’adresser la moitié sud de la France en 24h.

novotegra, une solution clé en main pour les installateurs

Créée en 2006, novotegra propose une offre complète de systèmes de fixation pour tous les types de toiture, la majorité étant certifiés par Enquête Technique Nouvelle (ETN). Ses produits sont conçus et développés en Allemagne et bénéficient d’une garantie produit de 12 ans. La marque novotegra compte plusieurs milliers de MWc installés partout en Europe et dans les départements d’Outre-Mer. Les premières sessions de formation proposées à Port-Saint-Louis-du-Rhône seront dédiées au système de fixation pour toitures tuiles. Elles permettront aux installateurs de découvrir les kits résidentiels spécialement conçus pour ce marché. L’espace logistique accueille tous les kits résidentiels garantissant ainsi une livraison du matériel auprès des installateurs du secteur entre 24 et 48h.

Exercices pratiques et formation logicielle

À l’issue de la formation gratuite de 4 heures, l’installateur sera capable d’installer les systèmes de fixation photovoltaïques destinés aux toitures résidentielles. Une toiture à l’échelle réelle a été installée pour les exercices pratiques. Les stagiaires seront également formés à l’outil en ligne Solar-Planit, qui permet d’aider les installateurs dans le dimensionnement de leurs installations. « En tant que distributeur, il nous semble indispensable de faire monter en compétences nos partenaires installateurs. La France a un faible parc solaire résidentiel, si on le rapporte à la taille du pays. Nous observons un début de pénurie de main d’œuvre et des difficultés à adresser la demande. La formation continue est une des clés pour rester compétitif sur le marché pour s’adapter aux évolutions techniques », explique Julien Chirol, Directeur général de BayWa r.e. Solar Systems SAS.

Autoconsommation : un prix fixe à 7cts/kWh en PACA

BayWa r.e. anticipe une forte croissance du marché photovoltaïque dans les années qui viennent, en particulier dans la moitié sud du pays. Une installation en autoconsommation permet d’assurer pendant 25 ans un prix fixe de 7 cts/kWh dans le Sud-Est, soit presque trois moins cher que le kWh acheté sur le réseau. En découle des économies sur la facture des ménages équipés, dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité. « Les nouvelles installations ont triplé en PACA en l’espace d’une année, et le rythme devrait encore s’intensifier : le taux de retour sur investissement d’une installation photovoltaïque est de 7 à 8 ans dans la région grâce à un fort taux d’ensoleillement. » expose Julien Chirol. Le Ministère de la transition énergétique rapporte 8593 nouvelles installations photovoltaïques en 2021 en PACA, contre 2749 en 2020. 216 MW ont été raccordés en 2021, deux fois plus qu’en 2021 (103 MW). La région PACA dispose déjà du 3ème parc solaire de France, mais dépend encore largement des énergies fossiles pour sa production électrique, rappelle le gestionnaire du réseau, RTE. L’énergie solaire ne couvre encore que 5 % des besoins de la région. « Les équipements photovoltaïques résidentiels sont appelés à se multiplier dans les années à venir, dans un contexte de flambée des tarifs de l’électricité, et d’augmentation des équipements électriques tels que pompes-à-chaleurs, climatisations ou véhicules électriques. » complète le distributeur.

Encadré

Informations pratiques sur la formation

La formation aura lieu mardi 21 juin de 08h30 à 13h30 au 2 Rue de Tokyo à 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône. Elle sera suivie d’un buffet déjeunatoire.

Réservée aux professionnels du photovoltaïque, elle est gratuite dans la limite des places disponibles. Inscription préalable obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/328863137497

Programme de la matinée :

● 1. Présentation et généralités

● 2. Systèmes de fixation top-fix : spécificités techniques, système de montage

● 3. Formation sur l’outil de dimensionnement Solar-Planit

● 4. Atelier pratique sur la maquette : pose d’un kit pour 2 modules