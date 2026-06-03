Quel avenir pour la fiscalitÃ© de lâ€™Ã©nergie ?

La hausse des prix du pÃ©trole a remis la fiscalitÃ© de lâ€™Ã©nergie au centre des prÃ©occupations des FranÃ§ais. ConÃ§ue Ã l â€™origine comme un instrument de rendement, cette fiscalitÃ© est peu adaptÃ©e Ã la prise en compte de considÃ©rations environnementales ou de lissage des fluctuations des prix. Ã€ court terme, le Conseil des PrÃ©lÃ¨vements Obligatoires (CPO) recommande dâ€™Ã©viter dâ€™utiliser la fiscalitÃ© comme un levier pour compenser lâ€™augmentation du prix des Ã©nergies fossiles. Ã€ moyen terme, il prÃ©conise, en complÃ©ment du dÃ©ploiement des marchÃ©s carbone, de continuer son adaptation progressive pour Ã©viter quâ€™elle nâ€™induise des comportements qui ralentissent la dÃ©carbonation. Enfin, Ã long terme, la transition Ã©nergÃ©tique se traduira par une perte de recettes fiscales dont le financement devra Ãªtre anticipÃ© pour Ã©viter un ressaut de la dette publique.

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La fiscalitÃ© Ã©nergÃ©tique franÃ§aise (59,7 Mdâ‚¬ en 2024) repose principalement sur lâ€™accise sur les produits Ã©nergÃ©tiques (39,5 Mdâ‚¬) et sur la TVA (17,6 Mdâ‚¬). Elle reprÃ©sente environ 2 % du PIB, ce qui situe la France dans la moyenne de lâ€™Union europÃ©enne. Les effets de la hausse du prix du pÃ©trole sont diffÃ©rents pour la TVA, assise sur les valeurs vendues et qui augmente donc avec les prix, et pour lâ€™accise, fondÃ©e sur les quantitÃ©s mises Ã la circulation, dont le produit diminue en cas dâ€™inflation en raison de la diminution de la consommation que celle-ci entraÃ®ne. Sous lâ€™hypothÃ¨se du maintien des prix Ã leur niveau de mi-mai 2026 et dâ€™une rÃ©action de la demande comparable Ã celle observÃ©e lors du prÃ©cÃ©dent choc de 2022-2023, ces deux effets entraÃ®neraient une hausse du rendement de la fiscalitÃ© de lâ€™Ã©nergie limitÃ©e Ã 0,2 Mdâ‚¬ en annÃ©e pleine. Les expÃ©riences Ã©trangÃ¨res ou passÃ©es montrent que les ajustements de la fiscalitÃ© de lâ€™Ã©nergie ne se rÃ©percutent pas intÃ©gralement dans la consommation et lâ€™investissement, ne permettent pas de cibler les mÃ©nages et les entreprises les plus exposÃ©s et sont difficiles Ã retirer.

Lâ€™utilisation de lâ€™accise Ã des fins de politique climatique connaÃ®t Ã©galement des limites. Introduite en 2014, la composante carbone visait Ã introduire une tarification du COâ‚‚ au sein de la fiscalitÃ© Ã©nergÃ©tique, avec une trajectoire ascendante programmÃ©e jusquâ€™en 2030. Cette trajectoire a Ã©tÃ© interrompue en 2019, Ã la suite des mouvements de contestation sociale. Ã€ lâ€™Ã©chelle europÃ©enne, les systÃ¨mes dâ€™Ã©change de quotas dâ€™Ã©mission (SEQE ou ETS, en anglais) constituent les vecteurs Ã privilÃ©gier pour augmenter la tarification du carbone sans dÃ©grader la position compÃ©titive de la France dans le marchÃ© intÃ©rieur.

Ã€ horizon 2030, le dÃ©ploiement du second marchÃ© carbone europÃ©en se traduirait, selon des projections effectuÃ©es par le Commissariat gÃ©nÃ©ral au dÃ©veloppement durable (CGDD) pour le CPO, par une hausse du prix des Ã©nergies fossiles, mais le taux dâ€™effort Ã©nergÃ©tique des mÃ©nages diminuerait en moyenne grÃ¢ce Ã la baisse de la consommation dâ€™Ã©nergie et Ã la substitution des carburants par une source dâ€™Ã©nergie moins taxÃ©e et plus propre, lâ€™Ã©lectricitÃ©. En revanche, les mÃ©nages, qui nâ€™investiraient pas dans lâ€™amÃ©lioration de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique de leur chauffage ou lâ€™Ã©lectrification de leur vÃ©hicule ou ne rÃ©duiraient pas leur consommation, verraient leur taux dâ€™effort augmenter.

MÃªme en lâ€™absence de mesures spÃ©cifiques, la transition Ã©nergÃ©tique aura des impacts importants Ã terme sur les recettes fiscales adossÃ©es Ã lâ€™Ã©nergie. En utilisant des hypothÃ¨ses prÃ©liminaires de la troisiÃ¨me stratÃ©gie nationale bas carbone, la direction gÃ©nÃ©rale du TrÃ©sor a estimÃ© â€“ Ã tarifs fiscaux constants â€“ une baisse des recettes nettes dâ€™accise sur les Ã©nergies de 15 Ã 30 Mdâ‚¬ Ã lâ€™issue de la transition. Les recettes issues des marchÃ©s carbone ne peuvent pas Ãªtre considÃ©rÃ©es comme un substitut durable Ã la baisse attendue de la fiscalitÃ© de lâ€™Ã©nergie, car elles sont par nature destinÃ©es Ã diminuer Ã mesure que la transition rÃ©ussit. Ã€ court terme, lâ€™utilisation de lâ€™outil fiscal pour compenser les fluctuations du prix des Ã©nergies fossiles serait contre-productive. Des aides Ã la trÃ©sorerie ou, en cas de choc prolongÃ©, des mesures budgÃ©taires ciblÃ©es et rÃ©versibles de soutien du revenu des entreprises et des professionnels les plus exposÃ©s, sont plus efficientes.

Ã€ moyen terme, il convient de rÃ©duire les incohÃ©rences de la fiscalitÃ© afin de ne pas entraver la transition Ã©nergÃ©tique. Cela passe par une mise en conformitÃ© de certains taux rÃ©duits avec la directive europÃ©enne sur la taxation de lâ€™Ã©nergie, une rÃ©vision des taux normaux de lâ€™accise pour aligner la fiscalitÃ© du diesel sur celle de lâ€™essence, par une hausse de la fiscalitÃ© des combustibles fossiles et une baisse de celle de lâ€™Ã©lectricitÃ© ainsi que par un rÃ©examen graduel des dÃ©penses fiscales favorables aux Ã©nergies fossiles. Afin de prÃ©venir toutefois un cumul de mesures qui fragiliserait certains mÃ©nages et certaines entreprises, ces dispositions devront Ãªtre mises en Å“uvre progressivement. Le dÃ©ploiement du second marchÃ© carbone devra en outre Ãªtre accompagnÃ© par des aides Ã lâ€™investissement qui favoriseront la transition Ã©nergÃ©tique, tout en rÃ©duisant la vulnÃ©rabilitÃ© aux chocs sur les prix des Ã©nergies fossiles.

La mise en Å“uvre de lâ€™ensemble de ces mesures laisserait subsister une perte dâ€™accise sur lâ€™Ã©nergie Ã lâ€™issue de la transition Ã©nergÃ©tique. Pour y faire face, les autoritÃ©s publiques devront combiner une diminution des dÃ©penses publiques et la sollicitation dâ€™autres impositions portant sur les usages de lâ€™Ã©nergie, sur dâ€™autres produits dont la demande est peu Ã©lastique au prix ou plus globalement sur la consommation. Un arbitrage explicite et prÃ©coce permettrait de crÃ©er un cadre prÃ©visible pour les mÃ©nages et les entreprises.

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