KEBA eMobility accompagne la brasserie Braucommune Freistadt dans lâ€™Ã©lectrification de sa flotte, entre solaire et stockage

KEBA eMobility, division du groupe autrichien KEBA spÃ©cialisÃ©e dans les solutions de recharge intelligentes AC et DC pour voitures et poids lourds Ã©lectriques, accompagne la brasserie Braucommune Freistadt dans la structuration de son infrastructure de recharge au dÃ©pÃ´t, devenue un Ã©lÃ©ment clÃ© de lâ€™exploitation de sa flotte de poids lourds Ã©lectriques. En associant recharge intelligente, production photovoltaÃ¯que et stockage dâ€™Ã©nergie, le dÃ©pÃ´t Ã©volue vers un modÃ¨le Ã©nergÃ©tique plus autonome et pilotÃ©.

ImplantÃ©e en Haute-Autriche, Braucommune Freistadt est lâ€™une des principales et plus anciennes brasseries privÃ©es de la rÃ©gion. EngagÃ©e dans une trajectoire de transition Ã©nergÃ©tique, elle a entrepris lâ€™Ã©lectrification progressive de sa flotte logistique, opÃ©rant sur des tournÃ©es rÃ©guliÃ¨res et planifiÃ©es. GrÃ¢ce Ã une approche modulaire et pilotÃ©e de KEBA, la brasserie sÃ©curise la disponibilitÃ© quotidienne de ses vÃ©hicules tout en maÃ®trisant ses enjeux Ã©nergÃ©tiques et en anticipant lâ€™Ã©volution de ses besoins.

Le besoin et les dÃ©fis : faire de la recharge un pilier de lâ€™exploitation

Lâ€™exploitation de poids lourds Ã©lectriques repose sur des contraintes strictes : itinÃ©raires fixes, horaires dÃ©finis et impÃ©ratif de disponibilitÃ©. Dans ce contexte, la recharge ne constitue plus un simple support, mais un maillon critique de la chaÃ®ne opÃ©rationnelle. Pour Braucommune Freistadt, chaque vÃ©hicule parcourt environ 300 km par jour, avec des dÃ©parts dÃ¨s 6h et des retours avant 18h. La recharge nocturne doit ainsi couvrir un besoin dâ€™environ 400 kWh par camion, dans un temps dâ€™immobilisation limitÃ©, ce qui correspond Ã une puissance de charge moyenne dâ€™environ 40 kW. Au-delÃ de cette contrainte Ã©nergÃ©tique, plusieurs dÃ©fis structurants se posent. La capacitÃ© du rÃ©seau constitue un premier enjeu, notamment en cas de recharge simultanÃ©e de plusieurs vÃ©hicules, pouvant gÃ©nÃ©rer des pics de consommation importants. Sans pilotage adaptÃ©, ces situations peuvent nÃ©cessiter des investissements lourds dans le renforcement des infrastructures Ã©lectriques. Lâ€™intÃ©gration dans un dÃ©pÃ´t existant reprÃ©sente Ã©galement une contrainte majeure. Lâ€™infrastructure de recharge doit sâ€™insÃ©rer dans un environnement opÃ©rationnel dÃ©jÃ en activitÃ©, souvent contraint en termes dâ€™espace et soumis Ã des conditions spÃ©cifiques (zones de circulation, quais, environnement poussiÃ©reux ou humide). Ã€ ces enjeux sâ€™ajoutent des exigences de fiabilitÃ© et de traÃ§abilitÃ©. Les vÃ©hicules doivent Ãªtre disponibles Ã des horaires prÃ©cis, ce qui impose des processus de recharge parfaitement alignÃ©s avec lâ€™exploitation. Par ailleurs, le suivi des consommations, lâ€™authentification des sessions et la conformitÃ© aux exigences de mÃ©trologie lÃ©gale sont indispensables, tant pour le pilotage interne que pour lâ€™accÃ¨s Ã certains dispositifs de financement.

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Une architecture modulaire au service de la performance opÃ©rationnelle

Pour rÃ©pondre Ã ces contraintes, Braucommune Freistadt a retenu lâ€™approche dÃ©veloppÃ©e par KEBA eMobility, reposant sur une architecture dissociÃ©e entre unitÃ©s de puissance centralisÃ©es et points de recharge dÃ©portÃ©s. Lâ€™entreprise a optÃ© pour sa solution de recharge rapide modulaire et Ã©volutive – composÃ©e de bornes KeContact DCL10 (distributeurs) alimentÃ©es par une KeContact DCU10 (unitÃ© de puissance) – combinÃ©e au KEBA Service Portal (DC). La distance entre lâ€™unitÃ© de puissance et le point de recharge peut atteindre 70 mÃ¨tres. Les distributeurs nÃ©cessitent un espace minimal dans les zones de circulation. La KeContact DCL10 occupe une surface au sol infÃ©rieure Ã 0,5 mÂ², ce qui le rend particuliÃ¨rement adaptÃ© aux environnements de dÃ©pÃ´t contraints, par exemple autour des quais de chargement. Â« Pour nous, le facteur dÃ©terminant Ã©tait que la solution fonctionne de maniÃ¨re fiable au quotidien. Nos vÃ©hicules doivent Ãªtre opÃ©rationnels chaque matin. Le fait de devoir intÃ©grer lâ€™infrastructure de recharge dans un dÃ©pÃ´t existant rendait dâ€™autant plus essentiel de disposer dâ€™un systÃ¨me capable de sâ€™adapter de maniÃ¨re flexible, dâ€™Ã©voluer avec notre flotte et, grÃ¢ce Ã lâ€™intÃ©gration du photovoltaÃ¯que, dâ€™assurer un retour sur investissement rapide Â», indique Paul Steininger, CEO de Braucommune Freistadt.

Lâ€™intÃ©gration de production photovoltaÃ¯que et de solutions de stockage permet de valoriser lâ€™Ã©nergie produite sur site

Lâ€™architecture mise en place permet de dissocier les unitÃ©s de puissance des points de distribution, ces derniers pouvant Ãªtre positionnÃ©s au plus prÃ¨s des zones de stationnement des vÃ©hicules. Cette organisation optimise lâ€™occupation de lâ€™espace, avec une emprise au sol rÃ©duite, et facilite lâ€™intÃ©gration dans des environnements contraints. Elle permet Ã©galement une grande flexibilitÃ© et offre de meilleures perspectives dâ€™Ã©volution : de nouveaux points de recharge ou des capacitÃ©s supplÃ©mentaires peuvent Ãªtre ajoutÃ©s progressivement, en fonction du rythme dâ€™Ã©lectrification de la flotte. Au cÅ“ur du dispositif, la gestion dynamique de la charge joue un rÃ´le clÃ© : la capacitÃ© du rÃ©seau est rÃ©partie dynamiquement entre les vÃ©hicules, ce qui permet dâ€™Ã©viter la saturation et dâ€™ajuster en temps rÃ©el la quantitÃ© dâ€™Ã©nergie fournie Ã chaque vÃ©hicule Ã©lectrique au grÃ© de leur arrivÃ©e et dÃ©part. Le systÃ¨me intÃ¨gre par ailleurs un pilotage centralisÃ© via un portail de supervision, offrant une visibilitÃ© en temps rÃ©el sur les sessions de recharge et facilitant lâ€™analyse des usages. Lâ€™authentification RFID garantit une attribution prÃ©cise des consommations, tandis que la conformitÃ© aux exigences rÃ©glementaires assure la transparence et lâ€™Ã©ligibilitÃ© aux aides. Enfin, lâ€™intÃ©gration de production photovoltaÃ¯que et de solutions de stockage permet de valoriser lâ€™Ã©nergie produite sur site, de lisser les pics de demande et de rÃ©duire les coÃ»ts dâ€™exploitation.

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Â«Â Lâ€™exploitant devient un â€˜prosumerâ€™Â Â»

La solution mise en Å“uvre permet Ã Braucommune Freistadt de sÃ©curiser pleinement son exploitation. Chaque vÃ©hicule bÃ©nÃ©ficie dâ€™une recharge complÃ¨te pendant la nuit, garantissant sa disponibilitÃ© dÃ¨s le dÃ©but de la journÃ©e, sans impact sur les opÃ©rations. La gestion intelligente de la puissance permet dâ€™exploiter au mieux la capacitÃ© du rÃ©seau existant, limitant ainsi les investissements dâ€™infrastructure tout en accompagnant la montÃ©e en charge progressive de la flotte. Sur le plan Ã©conomique, lâ€™optimisation des flux Ã©nergÃ©tiques, combinÃ©e Ã lâ€™intÃ©gration du photovoltaÃ¯que, contribue Ã rÃ©duire les coÃ»ts dâ€™exploitation et Ã amÃ©liorer le retour sur investissement de lâ€™infrastructure de recharge. Plus largement, le dÃ©pÃ´t Ã©volue vers un modÃ¨le Ã©nergÃ©tique plus autonome et pilotÃ©, capable de produire, stocker et distribuer lâ€™Ã©nergie en fonction des besoins opÃ©rationnels. Â« Avec lâ€™intÃ©gration du photovoltaÃ¯que et du stockage, le dÃ©pÃ´t Ã©volue dâ€™un simple consommateur dâ€™Ã©nergie vers un acteur actif du systÃ¨me Ã©nergÃ©tiqueâ€¦ lâ€™exploitant devient un â€˜prosumerâ€™ ! Lâ€™enjeu reste toutefois de piloter cette Ã©nergie pour quâ€™elle soit disponible au bon moment. En fin de compte, il sâ€™agit de garantir que les flottes critiques soient prÃªtes Ã lâ€™exploitation de maniÃ¨re fiable, chaque jour Â», conclut Alexis Menegoz, Directeur France de KEBA eMobility.

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