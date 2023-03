Quarante ans de Tecsol Ã  Toulouse : des intervenants experts autour dâ€™un joli moment de convivialitÃ©

Après avoir fêté ses quarante ans à Perpignan, le bureau d’études Tecsol tient à célébrer cet anniversaire et cette belle longévité sur les territoires de l’ensemble des agences du bureau d’études. Le 28 février dernier, l’agence de Toulouse, créée il y a tout juste dix ans en 2013, a ainsi été la première à inaugurer la « caravane itinérante des quarante ans de Tecsol ». La célébration a eu lieu en centre-ville de la Ville Rose dans la magnifique salle Gaston Doumergue du Palais Consulaire.

Une soixantaine de partenaires de Tecsol et de professionnels de la filière solaire est venue assister à l’événement. Après une mise en bouche d’André Joffre sur la conjoncture actuelle très porteuse et très dynamique du marché de l’énergie solaire, ce que le fondateur de Tecsol appelle les « Trente Glorieuses du solaire », les invités ont eu droit à deux tables rondes sur la thèmatique : « Le solaire est notre avenir, partageons-le ! ». La première était consacrée au solaire dans le monde agricole, un échange très riche entre Emmanuel Lecomte, directeur général des Chambres d’Agriculture (Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées) et Loïc Girard, directeur de l’agence Tecsol Toulouse. Autour d’un leitmotiv : faire que la valeur générée par l’énergie solaire revienne avant tout aux agriculteurs.

La deuxième table ronde avait pour thème les circuits courts de l’énergie. L’occasion pour Alexandra Batlle, secrétaire générale du bureau d’études Tecsol de présenter le projet Agorasun d’autoconsommation collective sur des zones d’activités économiques de Perpignan. Un projet notamment soutenu par l’AREC (Agence Régionale Energie Climat) ! Et justement, la directrice générale adjointe de l’AREC, Raphaëlle Vienot, en a dessiné les contours tout en y apportant son soutien. Raphaëlle Vienot, qui a fait toute sa carrière au service environnement et transition énergétique de la Région Occitanie n’a, par ailleurs, pas manqué de souligner l’indéniable apport du bureau d’études Tecsol et de son fondateur André Joffre dans le développement de l’énergie solaire en Occitanie ses trente dernières années. Qu’il en soit de même pour les trente prochaines. Un verre de l’amitié très convivial a clôturé la soirée anniversaire. Prochaine étape du « Tour de France des quarante ans de Tecsol » : Lyon.