En route vers les zones d’activitÃ© zÃ©ro carbone de demain : un dÃ©fi relevÃ© par le consortium LIFE CirculEnergies !

GreenFlex s’associe à Tecsol – bureau d’étude spécialisé en énergie solaire, LLC & Associés – cabinet juridique spécialisé en droit de l’énergie, et Valoen – cabinet de conseil spécialisé dans la solarisation du patrimoine public et privé – afin de déployer le projet « LIFE CirculEnergies » visant à engager les zones d’activité économique dans une démarche de transition écologique bas carbone et résiliente.

Le projet LIFE CirculEnergies s’inscrit dans le cadre du financement LIFE de l’Union Européenne, dédié au soutien de projets innovants dans les domaines de l’environnement et du climat, dont l’objectif principal est d’aider à réaliser la transition vers une économie durable, circulaire, basée sur des énergies renouvelables, neutre en carbone et résiliente. Ce programme sera déployé partout sur le territoire français jusqu’en 2025.

CirculEnergies : un projet pour accélérer la transformation bas carbone des ZAE à travers une démarche collective innovante

Les zones d’activités économiques (ZAE) représentent 30 % des zones urbanisées et une part importante du parc immobilier. Poumon de l’activité économique dans les territoires, ces zones doivent réinventer leur modèle, hérité de formes d’urbanisme qui ne correspondent plus aux enjeux de demain (artificialisation des sols, perte de biodiversité, mobilité générée etc.).

CirculEnergies vise à rendre ces territoires plus désirables, attractifs et résilients, en y développant des packages de solutions “clés en main” facilitant leur transition énergétique. Celles-ci incluent un accompagnement sur toutes les étapes d’un projet (étude, conception, financement, réalisation et suivi) et sur l’ensemble des enjeux énergétiques auxquels doivent répondre les zones d’activités de demain : sobriété, efficacité énergétique, production d’énergies renouvelables et développement de services énergétiques bas carbone tels que la mobilité électrique. CirculEnergies présente une approche innovante en adressant les problématiques des ZAE dans leur globalité afin de pouvoir y proposer des boucles d’énergie locale pertinentes et écologiquement vertueuses, tout en garantissant un modèle économique pertinent et compétitif.

Développer les modèles vertueux bas carbone et résilients de demain

De nouveaux modèles de gouvernance locale, tels que les communautés d’énergie, y sont intégrés. « CirculEnergies s’adresse en particulier aux petites et moyennes entreprises présentes dans les ZAE pour les accompagner dans leur transition écologique. Véritables forces vives des territoires et premier moteur de l’emploi en France, les PME font aujourd’hui face à de nombreuses difficultés et doivent faire évoluer leur modèle, en y intégrant les enjeux de transition écologique. Le cadre réglementaire de plus en plus exigeant (décret tertiaire, BACS, loi d’accélération EnR, etc.) préfigure le cadre et les tendances que constituerons les modèles vertueux bas carbone et résilients de demain. Il est primordial et décisif de développer et de déployer dès aujourd’hui de nouvelles formes de services, en partie mutualisés, pour accompagner les ZAE dans leur développement. » précise Thibault Perraillon – Directeur de projet CirculEnergies chez GreenFlex.

Un projet déployé partout en France à horizon 2025

Après une conférence de lancement du projet qui a eu lieu en visioconférence le 12 janvier dernier et qui a réuni près de 100 acteurs de l’écosystème, le consortium prévoit des rencontres avec les acteurs locaux entre février et avril afin de cartographier au plus près les besoins et les attentes des acteurs de ces ZAE en France. Les résultats et retours d’expérience de LIFE CirculEnergies seront partagés publiquement afin de favoriser et accélérer le développement de nouveaux projets dans les ZAE partout en France mais également en Europe. Le projet a démarré en novembre 2022 et a une durée de 3 ans.