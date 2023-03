Helexia annonce la nomination de Philippe Durand au poste de Directeur des OpÃ©rations

Helexia, filiale de Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588) et acteur international de la transition énergétique, nomme Philippe Durand, Directeur des Opérations d’Helexia France. Sa prise de poste est effective depuis le 16 janvier 2023.

Diplômé de l’école de management TBS Education, Philippe Durand a démarré sa carrière dans la fonction Achat dans l’industrie automobile au sein du Groupe PSA. Il rejoint ensuite le secteur des énergies renouvelables et passe les 12 dernières années au sein d’EDF ENR, d’abord comme Responsable Supply Chain, puis comme Directeur Opérationnel. Dans cette fonction, Philippe a piloté les activités opérationnelles d’EDF ENR sur les marchés du B2C et du B2B, dans un contexte de forte croissance. Il a également contribué aux réflexions stratégiques de l’entreprise menées par le Comité de Direction, afin d’établir les plans de développement de l’entreprise à moyen et long terme. Début janvier 2023, Philippe rejoint les équipes d’Helexia France, acteur majeur de la transition énergétique des entreprises et collectivités, en tant que Directeur des Opérations. Il est en charge de délivrer l’ensemble des opérations au niveau de qualité attendu, dans les délais prévus, aux conditions financières budgétées et avec un haut niveau de satisfaction client.

« Répondre aux grands enjeux présents et à venir »

Dans le contexte actuel d’urgence climatique, Philippe souhaite plus que jamais mettre en application son expertise opérationnelle au profit de la décarbonation des entreprises et collectivités françaises. « Je suis ravi de rejoindre l’équipe Helexia en ce début d’année, et d’être ainsi au cœur d’une proposition de valeur qui permet aux entreprises et collectivités d’agir positivement pour l’environnement. La réduction des consommations énergétiques, associée à la production d’une énergie décarbonée sont une réponse primordiale pour transformer notre modèle énergétique, et répondre aux grands enjeux présents et à venir », indique Philippe Durand, nouveau Directeur des Opérations d’Helexia France. « Je me réjouis de l’arrivée de Philippe en tant que Directeur des Opérations et lui souhaite beaucoup de succès dans cette prise de fonction. La richesse de son expérience industrielle associée aux solides compétences qu’il a acquises dans les ENR ces 12 dernières années vont beaucoup apporter à Helexia France dans cette dynamique de forte croissance de nos activités. » déclare Christophe Constant, Directeur Général d’Helexia France.