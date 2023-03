Quand les volailles marchent à l’ombre des modules photovoltaïques !

Technique Solaire collabore avec INRAE de Nouzilly dans le but de déterminer quel est l’impact des panneaux photovoltaïques sur l’utilisation du parcours extérieur par les volailles. Et les conclusions semblent sans appel ! Plus de bien-être animal et plus de plein air…

Depuis 2017, Technique Solaire, développe avec des éleveurs de gibiers et de volailles, des volières photovoltaïques. Ces installations concilient sur une même surface, l’exploitation d’un atelier avicole avec parcours extérieur et la production d’électricité photovoltaïque. Cette innovation de Technique Solaire, fruit de nombreuses années d’échanges et d’observations avec les partenaires agriculteurs, consiste en un clos extérieur, composé d’une succession d’abris photovoltaïques, reliés entre eux par des filets.

Le solaire finance les abris et les filets

Par sa conception, au plus près des besoins des éleveurs, les volières de Technique Solaire améliorent les conditions d’élevage sous clos extérieur, tout en limitant les contacts directs avec la faune sauvage et la prédation. Les volières agrivoltaïques ont un avantage économique essentiel : la vente de l’électricité́ produite par les panneaux photovoltaïques finance la construction des abris et la fourniture des filets. La réduction de ces coûts d’implantation évite ainsi à l’exploitant un fort investissement de départ contribuant à une production agricole pérenne et rentable. En parallèle, le développement de ces structures innovantes a pour conséquence l’intégration de parcours extérieur dans la conduite d’élevage de volailles (p. ex. poulets de chair, canards). Les conduites d’élevage incluant l’accès au parcours extérieur, dits « labelisés » ou « de plein air », ont de nombreux impacts sur la qualité de vie et de bien-être animal. Néanmoins, l’utilisation des parcours extérieur par les oiseaux n’est pas toujours au rendez-vous, de nombreux oiseaux ne quittant jamais les bâtiments d’élevage.

Des sorties en plein air plus fréquentes

Des études ont démontré que les oiseaux ont une préférence pour les parcours extérieurs ombragés, avec des arbres, des grillages ou encore des panneaux. Les volières de Technique Solaire ont pour objectif de favoriser les sorties des oiseaux, et donc leur qualité de vie ainsi que leur qualité de chair ou de ponte. Les volailles sont amenées à fréquenter le parcours sur une plus grande distance, évitant une forte agrégation aux abords du bâtiment et limitant entre autres les comportements agressifs. Dans sa démarche d’amélioration continue et de R&D, Technique Solaire collabore désormais avec INRAE de Nouzilly (Unité Expérimentale Avicole) et du Magneraud (Unité Expérimentale Systèmes d’Elevage Avicoles Alternatifs) dans le but de déterminer quel est l’impact des panneaux photovoltaïques sur l’utilisation du parcours extérieur par les volailles. Les observations réalisées sous une volière de Technique Solaire en exploitation dans le Lot-et-Garonne sont encourageantes, avec des sorties plus fréquentes, plus longues et plus distantes du bâtiment d’élevage.

Encadré

Signature de Technique Solaire au Programme National de Recherche Agrivoltaïsme d’INRAE

Dans ce contexte, Technique Solaire a signé son adhésion au Programme National de Recherche Agrivoltaïsme d’INRAE, le 28 février dernier, lors du Salon International de l’Agriculture. Cette signature, en présence de Marc Fesneau et d’Agnès Pannier-Runacher respectivement ministres de l’Agriculture et de la Transition Energétique, s’intègre dans la démarche innovante et pionnière de Technique Solaire auprès du monde agricole. Cette collaboration avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) se concrétisera par la réalisation d’une étude agronomique, technologique et environnementale sur le long terme de l’installation du Lot-et-Garonne de M. Dezen, et a pour vocation à capitaliser un retour d’expérience solide et objectif, indispensable au développement vertueux de la filière agrisolaire avicole. Par ce partenariat, Technique Solaire s’inscrit solidement dans le paysage agrivoltaïque français, à travers une démarche concrète et pragmatique de développement de projets vertueux et d’amélioration continue de ses équipements photovoltaïques au service des besoins du monde agricole.