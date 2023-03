Heliopacsystem+ : prÃ¨s de 70% dâ€™Ã©conomies sur lâ€™eau chaude sanitaire dâ€™une rÃ©sidence des Alpes-Maritimes

Après un peu plus de deux années de fonctionnement, la solution heliopacsystem+® permet aux 25 appartements de la Résidence Eklore à Villeneuve Loubet une économie de 69% sur leur facture pour la production de l’Eau Chaude Sanitaire. L’installation est composée d’une surface de 50m² de capteurs Solerdual® hybrides thermiques et photovoltaïques et de capteurs atmo-solaires souples basse température, associée à 1 pompe à chaleur Solerpac® de 12kW, et un stockage ECS de 2m³. Le panachage des 2 types de capteurs solaires (hybride et souple) permet d’ajuster le coût d’investissement aux besoins en production photovoltaïque du bâtiment.

Depuis 2021, cette technologie des PAC solaires est éligible au Fonds Chaleur de l’ADEME, et le montant de l’aide peut atteindre 60% du coût d’investissement. A l’heure de la transition énergétique et dans un contexte dans lequel le prix des énergies conventionnelles ne cesse d’augmenter, la PAC solaire devient une solution incontournable pour réduire les coûts de production de l’eau chaude sanitaire, qui est devenue l’enjeu énergétique majeur dans le bâtiment. Une solution qui ne cesse de faire ses preuves…