Entech et Primeo Energie sâ€™associent pour construire plus de 100 MW de projets de stockage par batterie Ã  horizon 2029

Entech, sociÃ©tÃ© spÃ©cialisÃ©e dans le stockage et le pilotage intelligent des Ã©nergies renouvelables, et Primeo Energie, expert dans la production, la distribution et la fourniture dâ€™Ã©nergie renouvelable, annoncent la signature dâ€™un partenariat visant Ã construire et exploiter/dÃ©tenir des projets de stockage par batterie, en France prioritairement, puis selon les opportunitÃ©s dans certains pays membres de lâ€™Union europÃ©enne.

Le marchÃ© des batteries stationnaires a connu une trÃ¨s forte croissance dans plusieurs pays dâ€™Europe au cours des derniÃ¨res annÃ©es, portÃ© par l’augmentation de la production d’Ã©lectricitÃ© renouvelable et le besoin dâ€™ajuster ces capacitÃ©s aux variations de consommation. De son cÃ´tÃ©, la France a construit relativement peu de grandes batteries de stockage jusqu’Ã prÃ©sent.

Un premier projet de 14 MW

Dans ce contexte, le groupe Entech et Primeo Energie ont dÃ©cidÃ© de sâ€™associer afin dâ€™investir conjointement sur le marchÃ© des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie, prioritairement en France et, selon les opportunitÃ©s, dans certains pays membres de lâ€™Union europÃ©enne. Lâ€™objectif commun dâ€™Entech et de Primeo Energie est de constituer un parc de projets dâ€™au moins 100 MW Ã horizon 2029. Ce partenariat contribuera ainsi Ã la montÃ©e en puissance dâ€™Entech Energy & Services dans le cadre de la feuille de route stratÃ©gique du groupe. Le premier projet, dâ€™une puissance de 14 MW et dont lâ€™instruction est dÃ©sormais achevÃ©e, sera construit au cours de lâ€™annÃ©e 2026 pour une mise en service prÃ©vue Ã la fin de la mÃªme annÃ©e. Dâ€™autres projets de capacitÃ© similaire sont actuellement Ã lâ€™Ã©tude et devraient voir le jour dÃ¨s 2027.

Â«Â LibÃ©rer le potentiel des Ã©nergies renouvelables et Ã accompagner la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ Â»

Les deux groupes disposent dâ€™expertises complÃ©mentaires. Entech sera responsable du dÃ©veloppement des projets, de leur construction, et de la maintenance des batteries. Â« Nous sommes particuliÃ¨rement fiers dâ€™annoncer ce partenariat stratÃ©gique pour contribuer Ã bÃ¢tir un modÃ¨le Ã©nergÃ©tique plus rÃ©silient et durable. Primeo Energie est reconnu pour son expertise dans la gestion intÃ©grÃ©e des rÃ©seaux en opÃ©rant tout au long de la chaine de valeur Cette collaboration illustre concrÃ¨tement notre engagement Ã libÃ©rer le potentiel des Ã©nergies renouvelables et Ã accompagner la transition Ã©nergÃ©tique Â», prÃ©cise Christopher Franquet, PDG et Fondateur dâ€™Entech.

Â«Â Le stockage par batterie jouera un rÃ´le dans la stabilitÃ© et la flexibilitÃ© des rÃ©seaux Ã©lectriques de demainÂ Â»

Primeo Energie assurera la valorisation des batteries sur les diffÃ©rents marchÃ©s (services systÃ¨mes, mÃ©canisme de capacitÃ©, trading Day-Ahea et Intraday, etc.) dans le but de maximiser les revenus. Â« Chez Primeo Energie, nous pensons que le stockage par batterie jouera un rÃ´le dans la stabilitÃ© et la flexibilitÃ© des rÃ©seaux Ã©lectriques de demain. En nous associant Ã Entech, acteur reconnu pour son expertise technologique et son approche innovante, nous franchissons une Ã©tape supplÃ©mentaire dans notre stratÃ©gie de dÃ©veloppement de solutions Ã©nergÃ©tiques durables et dÃ©centralisÃ©es. Ce partenariat illustre notre volontÃ© dâ€™investir durablement et ensemble dans la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne tout en mettant notre savoir-faire au service dâ€™un systÃ¨me Ã©lectrique plus rÃ©silient, plus dÃ©carbonÃ© et plus efficace. Unissons nos Ã©nergies !Â», confie de son cÃ´tÃ© Lukas von KÃ¤nel, Directeur GÃ©nÃ©ral de Primeo Battery.

EncadrÃ©

CrÃ©ation dâ€™une sociÃ©tÃ© commune baptisÃ©e Â« Primtech Batteries Â»

Primtech Batteries sera dÃ©tenue paritairement par les deux groupes Ã hauteur de 50% du capital et des droits de vote, et dirigÃ©e par un PrÃ©sident (reprÃ©sentant Primeo Energie) et un Directeur GÃ©nÃ©ral (reprÃ©sentant Entech) dotÃ©s des mÃªmes pouvoirs.