Energies renouvelables : 2024, année de tous les records ? OMNEGY publie son rapport du premier semestre 2024

OMNEGY, cabinet français de conseil en énergie, publie son premier rapport dédié aux énergies renouvelables. Pour aider les consommateurs, particuliers et entreprises, à mieux comprendre le mouvement qui s’opère aujourd’hui autour des nouvelles énergies renouvelables et l’impact à court et moyen terme qu’elles auront sur les marchés de l’énergie, OMNEGY propose un tour d’horizon portant sur la production actuelle et future des EnR en Europe et en France.

En Europe, le premier semestre 2024 restera inconditionnellement le semestre de tous les superlatifs pour les énergies renouvelables (EnR), porté par des conditions climatiques particulièrement favorables et le développement continu de nouvelles capacités de production EnR. On retiendra particulièrement que :

- Le record de production d’énergies renouvelables (éolienne, solaire et hydraulique), entraînant par effet domino, une chute drastique de la consommation d’énergies fossiles et des émissions de CO 2 liées à la production d’énergie ;

- Le record d’heures où les prix de l’électricité en provenance des EnR se sont échangés sur les marchés SPOT à prix nuls voire négatifs…

- Une consommation d’électricité qui poursuit sa baisse en dépit des souhaits de réindustrialisation de l’Europe.

Dans son rapport, OMNEGY fait également le point sur les nouvelles capacités pour répondre aux objectifs européens. Car l’Europe poursuit sa stratégie de neutralité carbone en se dotant d’objectifs de plus en plus ambitieux en termes de production renouvelable. Dans sa directive sur les renouvelables de 2023, la Commission Européenne a en effet rehaussé ses objectifs sur la part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie du continent. Si l’objectif initial était d’atteindre 32 % d’ici à 2030, ce seuil a depuis été relevé à 42,5 % au minimum, avec une visée idéale à 45 %.

“Les résultats de la montée en charge des renouvelables se font sentir et modifient complètement le paysage électrique européen. Le marché se réforme tout seul sous cette pression. Les objectifs ambitieux posés par l’Union Européenne dans ce secteur vont à n’en pas douter contribuer à décarboner l’économie, proposer une électricité bon marché aux citoyens et assurer une meilleure sécurité d’approvisionnement au continent. La route est encore longue mais le mix électrique européen est déjà une référence en matière de production bas carbone et renouvelable ” déclare Nicolas Leclerc, cofondateur d’OMNEGY.

omnegy.com/rapport-energies-renouvelables-1er-semestre-2024/