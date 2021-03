Quand le solaire supplante le diesel dans les sites isolÃ©s du globe !

SMA et plusieurs partenaires lancent le projet de recherche, PV-Diesel-Global, sur les solutions énergétiques durables pour les régions non-connectées au réseau. Objectif : sus au diesel dans les régions non-connectées !

Le projet de recherche en collaboration qui vient de démarrer sous le nom de « PV-Diesel-Global » vise à faire progresser la transition énergétique, dans les régions non-connectées au réseau. SMA et ses partenaires, l’Institut des systèmes énergétiques et du bâtiment de l’Université des sciences appliquées de Biberach, l’Université de Reutlingen, l’Institut Fraunhofer de l’énergie et des technologies des systèmes énergétiques de Kassel ainsi que les entreprises WRD/Enercon Aurich, DUTrain et TESVOLT GmbH, étudient diverses solutions systèmes permettant d’assurer l’approvisionnement énergétique et l’intégration au réseau de solutions dites « en site isolé ». L’objectif est de supprimer presque totalement le diesel dans les grands réseaux autonomes du monde entier qui sont encore alimentés par des centrales au diesel et de le remplacer par l’énergie solaire et éolienne. Le projet est financé par le ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie.

Le solaire offre des perspectives économiques particulièrement intéressantes

Dans les régions ensoleillées du globe, l’utilisation de solutions systèmes fiables et intelligentes dans les centrales électriques hybrides photovoltaïque-diesel permet de remplacer une grande partie du carburant diesel actuellement utilisé par des énergies renouvelables. En raison de l’importance des ressources naturelles en énergie solaire et éolienne et du coût élevé du transport du diesel, ces solutions offrent des perspectives économiques particulièrement intéressantes. « Aujourd’hui déjà, nos solutions destinées aux projets hybrides photovoltaïque-diesel avec ou sans système de stockage à batterie permettent d’assurer un approvisionnement fiable en énergie durable et la stabilisation des réseaux d’approvisionnement dans de nombreuses régions du monde », indique le responsable du projet Thorsten Buelo, System Development Engineer chez SMA. « Comme par exemple sur l’île caribéenne de Saint-Eustache, où l’approvisionnement énergétique est d’ores et déjà entièrement basé sur des énergies renouvelables », ajoute Christian Hardt, architecte système chez SMA. Les futurs systèmes hybrides photovoltaïque-diesel contribueront à faire baisser le coût de la production d’énergie solaire et à augmenter la part des énergies renouvelables. Dans le cadre du projet PV-Diesel-Global, nos partenaires et nous travaillons à optimiser les centrales électriques hybrides photovoltaïque-diesel aussi bien en termes de rentabilité, de fiabilité, de pérennité et de leurs domaines d’application. »

Intégrer de l’éolien et ajouter du stockage

L’objectif commun du projet de recherche conjoint PV-Diesel-Global est d’optimiser la technologie des centrales photovoltaïques, des parcs éoliens et des réseaux afin de garantir un fonctionnement stable du réseau. La finalité est également d’assurer un approvisionnement en énergie durable incluant une part élevée d’énergie photovoltaïque dans les grands réseaux électriques publics en site isolé. En s’appuyant sur les résultats prometteurs du précédent projet de recherche conjoint « PV-Diesel », le projet PV-Diesel-Global entend perfectionner les solutions systèmes et composants développés à cette occasion. Il se concentrera en outre sur l’intégration de l’énergie éolienne et l’ajout de systèmes de stockage à batterie robustes à grande échelle ainsi que de solutions innovantes pour réseau en site isolé permettant une injection réseau répartie dans l’espace. Le projet de recherche conjoint PV-Diesel-Global durera trois ans et est financé à hauteur de 2,8 millions d’euros par le ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie.