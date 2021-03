Nantes et les Pays de la Loire : territoire dâ€™accueil pour les Ã©nergies nouvelles

La dynamique industrielle se poursuit en région Pays de la Loire avec deux nouvelles implantations nantaises. L’arrivée de deux sociétés allemandes dédiées à aux énergies renouvelables illustre l’attractivité du territoire de Nantes-Saint-Nazaire dans ce domaine. Zoom sur ces deux entreprises : le groupe franco-allemand Notus et l’allemand wpd windmanager !

Créée en 2001, l’entreprise Notus initie, planifie, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques. L’entreprise, dont les actionnaires sont à 50/50 Omnes Capital à Paris et Notus Energy à Potsdam, a son siège à Paris : Notus Energy France. L’entreprise compte de nombreux bureaux en Europe.

Un dizaine de salariés à trois ans

La stratégie de Notus Energy France consiste d’une part à développer ses propres projets – où tout débute par l’acquisition de parcelles pouvant accueillir des parcs éoliens et photovoltaïques et d’autre part à prendre en charge pour le compte de tiers la gestion technique et commerciale en tant que gestionnaire d’actifs. La société connaît une croissance importante. Dans le cadre de son développement en France, Notus Energy France a décidé d’installer un bureau de développement à Nantes avec 6 salariés au démarrage et possiblement une dizaine à 3 ans. « Nantes est localisé au centre de notre activité. D´ici nous préparons et réaliserons nos projets pour l´Ouest de la France. Au-delà j´ai l´impression que la métropole de Nantes est un des moteurs de la transition énergétique dont nous faisons partie. Ce climat politique me parait essentiel pour nos investissements en ressources humaines ainsi que pour le développement de projets de longue durée, » déclare Heinrich Lieser, Président de Notus Energy France.

wpd windmanager : la deuxième agence en France est locale

L’agence wpd windmanager a ouvert le 1er mars dernier à Vertou. Cette filiale du groupe allemand WPD (plus de 2000 personnes dans 20 pays) est spécialisée dans la gestion commerciale et technique de parcs éoliens et solaires pour le compte de tiers. « Il nous semblait logique de nous rapprocher géographiquement des parcs dont nous avons la gestion commerciale et technique. Cela évite à nos collaborateurs de notre siège social d’Arras de traverser la France et nous permet d’offrir une meilleure réactivité à l’ensemble de nos clients », explique François Taraud, responsable de l’agence wpd windmanager à Vertou. wpd windmanager est une filiale de la société allemande wpd windmanager GmbH & Co. KG qui compte plus de 400 collaborateurs dans le monde. L’implantation à Nantes a également été guidée par l’attractivité du territoire qui permet de « recruter des profils pointus, notamment en ce qui concerne l’inspection visuelle des éoliennes, ou pour les profils d’ingénieurs gestionnaires d’exploitation ».

Des entreprises à impact

« L’implantation de ces deux belles entreprises dédiées aux énergies nouvelles est un signal fort qui témoigne de la capacité de notre territoire, grâce au soutien de l’agence Nantes Saint-Nazaire développement, à accueillir des entreprises à impact. Plus stratégiquement, ces deux installations viennent soutenir le processus de transition écologique et environnementale à l’œuvre pour l’ensemble de notre territoire,” se félicite Johanna Rolland, Présidente de l’agence Nantes Saint-Nazaire développement.