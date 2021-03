Enedis/AMORCE : un Guide pour mettre le service public de distribution de lâ€™Ã©lectricitÃ© au service de la transition Ã©cologique

Portés par la volonté de favoriser une vision intégrée des enjeux économiques, environnementaux et sociaux et de développer des synergies au sein des territoires, AMORCE, l’association nationale des collectivités locales et de leurs partenaires engagés dans la transition écologique, et Enedis, publient un Guide pédagogique à destination des collectivités proposant des solutions concrètes pour faire du réseau de distribution d’électricité un puissant levier de la transition écologique des territoires.

Le réseau public de distribution d’électricité doit jouer un rôle central dans la généralisation de stratégies territoriales de maîtrise de l’énergie, de résorption de la précarité énergétique, de déploiement des énergies renouvelables et, plus globalement, dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Un Guide pour accélérer l’action des collectivités

AMORCE et Enedis ont mis en commun leurs expertises pour publier un Guide pédagogique, qui a vocation à aider les collectivités à co-construire avec l’ensemble des parties prenantes de la politique énergétique des territoires (communes, intercommunalités, départements, régions, gestionnaires d’infrastructures énergétiques, partenaires économiques et associatifs des collectivités, citoyens, etc.) une stratégie de transition écologique impliquant le réseau public de distribution d’électricité. Ce Guide pratique est destiné tant à l’échelon politique que technique des collectivités détentrices de compétences liées à l’énergie, à la planification territoriale climat-air-énergie, à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme ou à l’habitat. « Accompagner la transition écologique dans les territoires fait partie des engagements forts d’Enedis. Ce Guide, co-rédigé avec AMORCE, donne toute la mesure de notre expertise, de nos savoir-faire et de notre engagement quotidien aux côtés des acteurs en charge de cette transition. » Christian Buchel, Directeur Clients et Territoires d’Enedis

5 axes de réflexion pour une action concertée

Conçu comme une première contribution commune à la transition écologique des territoires, ce Guide propose 5 axes de travail entre les collectivités engagées dans la transition écologique et Enedis :

Agir pour plus de sobriété et d’efficacité énergétique,

Favoriser l’insertion des énergies renouvelables et des projets de territoire,

Déployer et faire évoluer les réseaux d’énergie,

Anticiper et optimiser le développement de la mobilité électrique sur le territoire,

Lutter contre la précarité énergétique.

Parce qu’un guide seul ne suffit pas à accompagner les élus et les acteurs locaux dans leurs réflexions et leurs choix énergétiques, des groupes de travail se poursuivent entre Enedis et AMORCE, notamment pour améliorer les méthodes et les outils sur ces cinq axes. Début 2021, deux groupes de travail ont déjà été réunis : un premier autour de la lutte contre la précarité énergétique et un second visant à accompagner les collectivités en charge de l’urbanisme. « La réalisation de ce guide constitue la première pierre d’un partenariat de plus long terme entre notre association et Enedis en faveur d’une transition écologique et énergétique portée par et pour les territoires. Les collectivités territoriales et leurs partenaires locaux tels qu’Enedis doivent être les véritables moteurs de la politique énergétique de notre pays, qui doit tendre vers plus de sobriété, plus de responsabilité environnementale et plus de justice sociale. » conclut Gilles Vincent, Président d’AMORCE.

amorce.asso.fr/publications/le-reseau-public-de-distribution-d-electricite-au-service-de-la-transition-energetique-enp72d’AMORCE