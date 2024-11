Quand la recherche nuclÃ©aire fondamentale sâ€™alimente au solaireâ€¦

Le CERN s’engage avec Voltalia pour son approvisionnement en énergie renouvelable via la signature d’un contrat de vente d’électricité portant sur la production de deux parcs solaires en développement en France. Des électrons verts pour l’atome !

Le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), organisation scientifique de renommée internationale spécialisée en physique fondamentale, et Voltalia ont signé deux Corporate PPA. Les accélérateurs de particules que le CERN exploite de part et d’autre de la frontière franco-suisse, près de Genève, consomment de grandes quantités d’électricité. Les engagements d’achat d’électricité renouvelable du CERN permettront d’éviter l’émission de 8 775 tonnes de CO 2 par an grâce aux centrales solaires de Voltalia. Aux termes des Corporate PPA, le CERN achètera pendant 15 ans la production de deux centrales solaires d’une capacité cumulée de 26,8 mégawatts, actuellement en développement dans le sud de la France. La production cumulée de ces deux centrales sera équivalente à la consommation de 19 400 habitants.

Le CERN ambitionne de réduire au minimum l’énergie nécessaire à ses activités

Le CERN s’est en effet engagé dans une démarche d’amélioration continue de sa performance énergétique et a obtenu la certification ISO 50001 en février 2023. Les objectifs du CERN s’inscrivent sur plusieurs axes à savoir la réduction au minimum de l’énergie nécessaire à ses activités, l’amélioration de l’efficacité énergétique ainsi que la récupération de l’énergie fatale. Ce partenariat vient donc compléter des efforts importants du CERN pour une gestion responsable de l’énergie. « Voltalia est très fier d’approvisionner en énergie renouvelable le CERN et en particulier ses accélérateurs de particules de renommée mondiale pour avoir notamment démontré l’existence du boson de Higgs. Nos deux projets photovoltaïques participeront concrètement à l’action menée par le CERN en faveur de l’environnement grâce à la production d’une énergie compétitive et décarbonée » se réjouit Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.