Energies pour tous : clairiÃ¨res solaires au cÅ“ur de la forÃªt de pins maritimes des Landes

La Communauté de Communes des Landes d’Armagnac (CCLA) dévoile néela, son projet collectif d’autoconsommation à partir d’énergie solaire locale, renouvelable et compétitive, à destination des particuliers, collectivités et entreprises sur l’ensemble de son territoire. Ce projet ambitieux réunit un collectif de partenaires publics et privés (CCLA, Enerlandes, Terra Energies, Incidences et TotalEnergies) pour ancrer le photovoltaïque comme pilier de l’attractivité et du développement durable de la CCLA. Une équipe soudée au service du bien public !

« Nous sommes pleinement engagés dans la conduite de ce projet innovant, avec l’ambition de créer un modèle de production et d’autoconsommation local, exemplaire et inspirant. À travers néela, nous accélérons la mise en œuvre de la transition énergétique pour l’ensemble des parties prenantes de notre territoire.” Par ces mots, Philippe Latry, Président de la CCLA et Maire de St-Justin, montre sa détermination à faire de son territoire un pionnier de la transition énergétique.

« Isoler 2 ou 3 MW au sein d’une méga centrale »

Tout commence par un premier AMI pour une centrale de 15 MW dans Les Landes. La société de développement Incidences drivée par David Augeix et qui vient juste d’être créée, s’intéresse au projet. « Mais comment répondre ? Nous n’avions pas les capacités d’immobilisation, ni même un bilan comptable. Nous avons pris la décision de nous associer à TotalEnergies tout en cherchant à nous distinguer sur le projet en proposant une solution d’autoconsommation collective. L’idée est simple. Nous isolons 2 ou 3 MW au sein d’une grande centrale de 15 MW ou plus, pour créer une boucle locale telle que la loi l’exige. Le reste part sur un autre point de livraison en vente classique. La centrale en ACC profite ainsi des économies d’échelle liées à la construction d’une méga centrale » précise David Augeix. Bingo ! Le concept séduit et fait florès. Le SCoT de la CCLA a dédié près de 220 hectares à la production d’énergie verte dans la forêt dégradée, soit 0,2% de la surface forestière. Il en faudra juste un plus de la moitié pour déployer les cinq parcs solaires (puissance de 14 à 38 MW) désormais au programme, toujours suivant le même principe des deux points de livraison, l’un en ACC – 5 boucles de distribution seront nécessaires pour couvrir les 27 communes -, l’autre en vente classique.

Autoconsommation collective : une énergie locale ouverte à tous

Le projet s’appuie donc sur 5 nouvelles centrales solaires en développement, pour une capacité cumulée de 116 MWc sur les communes de Cachen, Saint-Justin & Vieille-Soubiran, Herré, Saint-Gor et Baudignan. Dès la mise en service des centrales, les particuliers pourront, sans changer de fournisseur, souscrire à une offre d’électricité locale à un tarif compétitif, garanti sur une longue durée permettant ainsi de réaliser une économie sur leur facture énergétique. Pour les entreprises locales, elles pourront faire le choix d’adhérer à la démarche d’autoconsommation collective ou souscrire des contrats de gré-à-gré ou PPA (Power Purchase Agreements) pour sécuriser leurs coûts et approvisionnements énergétiques sur le long terme. Au-delà des économies réalisées par les foyers, ce projet d’autoconsommation collective constitue un levier important pour l’attractivité du territoire. Pour les collectivités, l’intérêt est double. D’une part, elles bénéficieront des boucles autoconsommation pour leurs propres besoins ; d’autre part, elles bénéficieront des retombées locatives issues de l’exploitation des centrales solaires.

Les énergies renouvelable, moteur de croissance pour un territoire attractif et durable

53 % des loyers des terrains sont reversés aux communes accueillant les projets. Les 47 % restants reviendront à la CCLA pour répondre à ses propres besoins et soutenir des projets communaux et communautaires profitant à l’ensemble des communes de son territoire. En outre, la CCLA se positionne comme un territoire de référence, capable d’attirer de nouvelles entreprises soucieuses de s’implanter dans un environnement à la fois compétitif et durable. Cette démarche exemplaire, accompagnée par des partenariats solides avec la région et le département, garantit des retombées économiques locales et un modèle collaboratif bénéfique à l’ensemble du territoire.

Encadré

Infos clés

Une démarche d’autoconsommation collective sur 27 communes

5 centrales solaires sur foncier public communal

116 MW de puissance cumulée

Une production annuelle équivalente à la consommation d’environ 26 000 foyers (Enedis)

0,2% du territoire dédié à ce projet

Mise en service prévisionnelle : 2028