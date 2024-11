GreenYellow choisi pour installer des centrales solaires sur 4 magasins LOTTE Mart au Vietnam

GreenYellow annonce la signature au Vietnam d’accords de location et de maintenance avec LOTTE Mart, investisseur pionnier dans l’industrie de la vente au détail au Vietnam et filiale du groupe coréen LOTTE. Ce partenariat stratégique, d’une durée de 22 ans, marque une étape importante dans la promotion de solutions énergétiques durables dans le secteur de la vente au détail et renforce la position de GreenYellow en tant que partenaire énergétique clé pour les principaux détaillants au Vietnam.

Dans le cadre de cet accord, GreenYellow Vietnam mettra en service des centrales solaires sur les toits de 4 magasins LOTTE Mart, soutenant ainsi l’engagement du détaillant envers le développement durable et la réduction de son empreinte carbone. Ce projet solaire, d’une capacité installée de 2,66 MWc, produira 3,6 GWh d’énergie propre et locale, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 600 ménages vietnamiens moyens, composés de 4 personnes et consommant chacun environ 6 MWh, et ce dès la première année. De quoi permettre d’éviter l’émission de 2 436 tonnes de CO₂ chaque année !

Cette collaboration fait suite aux partenariats fructueux de GreenYellow Vietnam avec des détaillants de premier plan, notamment Mega Market et GO Mall, renforçant ainsi sa réputation de partenaire énergétique de confiance. « A travers notre récent partenariat avec LOTTE Mart, détaillant coréen de premier plan, GreenYellow consolide sa position de partenaire énergétique clé dans le secteur de la vente au détail au Vietnam, et renforce son engagement en faveur de la durabilité et de l’innovation aux côtés des plus grands noms de l’industrie », déclare Yoan Guyon, directeur commercial de GreenYellow Vietnam. La mise en place de systèmes solaires en toiture permettra à LOTTE Mart de réaliser des économies d’énergie significatives, avec des retombées positives tant sur le plan économique qu’environnemental. Alors que le Vietnam privilégie de plus en plus les énergies renouvelables, ce partenariat constitue une avancée majeure vers un secteur de la vente au détail plus durable et respectueux de l’environnement.