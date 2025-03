Et si la fin de lâ€™ARENH Ã©tait synonyme dâ€™une nouvelle Ã¨re : celle des batteries et de lâ€™autoconsommation !

Jusqu’en 2025, le mécanisme de l’ARENH oblige EDF à vendre 100 TWh/an de production nucléaire à un tarif régulé de 42 €/MWh, permettant aux fournisseurs et aux consommateurs, notamment industriels, de bénéficier d’une électricité à prix réduit. Critiqué par l’UE et par EDF, qui le considèrent comme une spoliation, ce dispositif prendra fin le 31 décembre 2025. À partir de 2026, un nouveau mécanisme post-ARENH sera mis en place : l’État captera les revenus d’EDF au-delà de 70 €/MWh afin de les redistribuer aux consommateurs, bien que les modalités précises de cette redistribution restent floues.

La fin de l’ARENH entraînera une hausse des coûts pour les consommateurs, en particulier pour les industriels électro-intensifs, qui couvraient jusqu’à 70 % de leur consommation à un tarif régulé. Avec des prix de marché avoisinant 60 €/MWh, le nouveau mécanisme ne jouera un rôle protecteur qu’en cas de flambée des prix au-delà de 70 €/MWh. Les industriels doivent ainsi s’attendre à une augmentation de leur facture d’environ 25 %, tandis que l’incertitude demeure quant à l’impact réel du futur dispositif, faute de précisions sur les modalités de redistribution.

Pour Jean-Yves Stéphan, CEO & cofondateur de Storio Energy, pionnier du stockage d’énergie en BtoB, « face à ces évolutions, les industriels électro-intensifs doivent adapter leur stratégie d’approvisionnement en électricité. Les contrats bloc + spot, offrant davantage de flexibilité et une meilleure maîtrise des coûts à moyen terme, deviendront essentiels pour gérer des volumes d’achats plus importants sur les marchés. La volatilité croissante des prix, marquée par des creux en milieu de nuit et d’après-midi, et des pics matin et soir, renforce l’intérêt des solutions de stockage par batterie ». Les technologies développées par Storio Energy permettent d’optimiser les coûts en stockant l’électricité lorsque les prix sont bas pour la restituer aux heures de pointe. Cette approche pourrait réduire la facture énergétique des sites industriels d’environ 20 %, tout en améliorant leur compétitivité et leur résilience face aux crises énergétiques. A creuser !