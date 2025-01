De Gaulle Fleurance, arrangeur mandatÃ© pour le financement de la 2Ã¨me plus grande centrale photovoltaÃ¯que au sol de France

De Gaulle Fleurance a conseillé Bpifrance et Caisse d’Epargne CEPAC en qualité d’arrangeurs mandatés dans le cadre du financement de la 2ème plus grande centrale photovoltaïque au sol en France développée par RUBIS PHOTOSOL, producteur d’énergie solaire. Cette opération permet à RUBIS PHOTOSOL de financer sa plus grande installation photovoltaïque au sol, également la deuxième plus grande de France, composée de 350.000 panneaux et avec une capacité dépassant 200 MWc. Initié en 2019 via un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) porté par le ministère des Armées, ce projet permettra de reconvertir les terrains de l’ancienne base militaire aérienne de Creil, désaffectés depuis 2016 (plus de 250 hectares).

De Gaulle Fleurance Avocats Notaires a conseillé les banques prêteuses (Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Palatine, Bpifrance, Caisse d’Epargne CEPAC, Caisse d’Epargne Hauts de France et Crédit Coopératif) dans cette opération (Jonathan Souffir (associé) et Pierre Bouijoux). « Nous sommes fiers d’avoir accompagné les arrangeurs et les prêteurs sur ce financement au bénéfice de Rubis Photosol. Il s’agit d’une opération d’envergure qui permettra non seulement la production d’électricité verte mais aussi la création de plusieurs centaines d’emplois pendant la phase de travaux et d’une trentaine pendant la phase d’exploitation », explique Jonathan Souffir, associé chez De Gaulle Fleurance.