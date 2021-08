QUALITâ€™ENR dynamise et enrichit son annuaire des entreprises qualifiÃ©es RGE

À l’occasion de son 15ème anniversaire et dans le cadre de la refonte de ses outils de communication digitale, Qualit’EnR a repensé son annuaire qui regroupe plus de 16 000 installateurs qualifiés par l’association. Cet annuaire en ligne permet de trouver l’installateur compétent, de confiance et le plus proche pour réaliser des travaux de rénovation énergétique.

L’annuaire de Qualit’EnR est un outil de référence pratique et sûr pour tous ceux qui pensent pompe à chaleur, solaire thermique, photovoltaïque ou chaudière à haute performance lorsque l’on parle chauffage, production d’eau chaude sanitaire ou d’électricité… Et depuis quelques mois, l’annuaire numérique intègre des rubriques dédiées aux systèmes de ventilation mécanique et aux infrastructures de recharge de véhicules électriques.

Trouver un installateur qualifié près de chez soi

« Avec plus de 16 000 installateurs répertoriés, l’annuaire de Qualit’EnR recense l’offre la plus large de professionnels qualifiés pour l’installation de systèmes valorisant les énergies renouvelables dans l’habitat. Cet outil doit permettre de trouver en quelques clics le professionnel compétent et de confiance à moins de 20 km de chez soi », explique Teddy Puaud, Délégué général de Qualit’EnR. « Chez Qualit’EnR, nous sommes convaincus que pour accompagner l’essor des énergies renouvelables en France, il est essentiel de contribuer au développement de la filière par la confiance en misant sur une offre de qualité et de proximité. C’est en suivant ce triptyque : confiance, qualité et proximité que nous avons conçu et fait évoluer l’annuaire à destination des particuliers », insiste Teddy Puaud. Et sur ces points, le retour des consommateurs est positif, selon l’enquête de satisfaction Qualit’EnR menée auprès des clients dont l’installation a été auditée. :

• 98,9 % des clients sont satisfaits ou très satisfaits des installations réalisées par une entreprise qualifiée par Qualit’EnR, référencée dans son annuaire

• 85 % des installations du réseau Qualit’EnR auditées donnent lieu à un résultat excellent ou satisfaisant

Vérifier la validité de la qualification Qualit’EnR d’un professionnel

« Si une entreprise présente un certificat de qualification Qualit’EnR et qu’elle ne figure pas sur notre annuaire, c’est probablement un certificat expiré, voire un faux. Auquel cas, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nos services qui vérifieront si l’entreprise est qualifiée et si elle dispose d’un certificat en cours de validité », explique Teddy Puaud. L’annuaire, mis à jour en temps réel, permet donc de vérifier immédiatement la validité de la qualification d’un installateur et de contrôler les compétences et systèmes visés par les qualifications détenues.

L’annuaire Qualit’EnR, l’atout des installateurs

Qualit’EnR a à cœur de promouvoir l’expertise des entreprises qualifiées RGE auprès des particuliers. Ceci passe notamment par la mise en ligne et le maintien à jour de notre annuaire. Ainsi, tout installateur qualifié chez Qualit’EnR se voit attribuer une page entreprise dédiée sur laquelle il peut valoriser son savoir-faire, mettre en avant son expertise, présenter son activité et afficher ses réalisations. Cet outil permet aux installateurs engagés dans une démarche qualité de gagner en visibilité et d’améliorer leur référencement sur les moteurs de recherche », exprime Teddy Puaud. Avec pas moins de 106 000 visites et plus de 420 000 recherches en 2020, l’annuaire offre une forte visibilité aux installateurs opérants au sein de petites structures qui n’ont pas forcément de site internet et les valorise grâce aux pages dédiées à url unique.

www.qualit-enr.org/annuaire/