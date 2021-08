Lâ€™Ã©nergie solaire complÃ©mentaire de l’exploitation miniÃ¨re de Bitcoin

Alors que Bitcoin transforme les incitations à la consommation d’énergie, l’énergie solaire deviendra-t-elle l’avenir de l’exploitation minière ? Il y a actuellement deux révolutions énergétiques en cours qui se complètent : la révolution de l’utilisation humaine de l’énergie, alors que des options plus vertes ou plus durables deviennent une priorité à la lumière du changement climatique, et la révolution Bitcoin qui ouvre une toute nouvelle frontière dans la façon dont l’énergie est utilisée pour créer de la valeur.

L’énergie solaire en particulier semble être à la pointe de l’exploitation minière renouvelable de Bitcoin. Les piliers de l’industrie du Bitcoin, Blockstream et Square, construisent par exemple en ce moment une installation minière à énergie solaire de plusieurs millions de dollars.

« C’est énorme. Il y a des gigawatts d’énergie solaire qui arrivent partout.”

Dans le même temps, le développeur solaire Blake King de RES Holdings indique qu’il existe de nouveaux projets solaires «partout» aux États-Unis mais qu’il demeure difficile de savoir quel pourcentage du taux de hachage global du réseau Bitcoin est généré par l’énergie solaire. Dans un récent podcast de Compass Mining, King a noté qu’il n’y avait vraiment pas de données disponibles pour déterminer exactement la quantité d’énergie solaire disponible, mais il a entendu dire que les files d’attente de génération de réseau électrique sont pleines de nouvelles entreprises solaires essayant d’entrer. Les dernières données énergétiques du Cambridge Center for Alternative Finance indiquent qu’”une part croissante de la consommation totale d’électricité provient de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie hydraulique, solaire ou éolienne”, cependant, note le centre, que “le mix énergétique exact du Bitcoin l’industrie minière reste inconnue… les estimations divergent considérablement, allant d’environ 20 % à 30 % du mix énergétique total à plus de 70 % »

Le potentiel de l’exploitation minière de Bitcoin à l’énergie solaire

Alors que la part du taux de hachage solaire semble susceptible d’augmenter, beaucoup voient le potentiel d’utilisation des énergies renouvelables dans l’exploitation minière de Bitcoin comme un cercle vertueux – un cycle dans lequel les incitations uniques à l’exploitation minière de Bitcoin, qui propulsent les opérations pour tirer parti de l’énergie la moins chère possible, encouragera plus d’opérations dans le monde à se convertir aux sources d’énergie renouvelables, comme l’énergie solaire. Et comme les gouvernements acceptent de réduire les niveaux d’émissions de carbone et d’introduire des incitations supplémentaires comme des crédits d’impôt à l’investissement, il est possible que la part des opérations minières utilisant l’énergie solaire augmente encore plus. Comme Dan Frumkin, responsable de la recherche et du contenu pour Braiins and Slush Pool, l’a écrit récemment, il existe « la possibilité pour le bitcoin d’encourager le développement des énergies renouvelables dans le monde en fournissant un moyen de monétiser l’énergie excédentaire qui serait autrement gaspillée ».

Où se déroule l’exploitation minière de Bitcoin à l’énergie solaire ?

Dans une interview avec Bitcoin Magazine, Frumkin a déclaré qu’il n’y avait pas de données fiables sur l’emplacement des fermes solaires. “Je pense que tout le sud-ouest des Etats-Unis est optimal pour l’énergie solaire”, a-t-il déclaré. «Mon État natal, le Nouveau-Mexique, bénéficie d’environ 300 jours de soleil par an et regorge de paysages désertiques arides. Il a également beaucoup de production de pétrole et de gaz, donc je pense que ce serait un excellent endroit pour essayer des opérations hybrides solaires et de gaz résiduel pour assurer une disponibilité même lorsque le soleil ne brille pas. La prochaine coentreprise de Blockstream et Square sera située dans l’État de Georgie. Pour l’anecdote, il est également dit que l’ouest du Texas, véritable spot en matière de ressources solaire et éolienne, serait la nouvelle Mecque préférée des entreprises qui espèrent exploiter du bitcoin.