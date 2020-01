Qotto, la startup qui change les conditions de vie des populations africaines, finance son développement

Permettre aux populations africaines d’avoir un accès à l’électricité et à Internet tout en favorisant le développement durable et l’énergie solaire, c’est le pari réussi de Qotto. Qotto propose aux populations péri-urbaines ou rurales, du Bénin et du Burkina Faso, un accès aux services essentiels : Électricité, Internet et Finance; tout en tenant compte de leurs moyens financiers. Pour poursuivre son développement sur le continent africain, Qotto ouvre son capital et lève des fonds sur la plateforme d’investissement participatif Sowefund.

Aujourd’hui, plus d’1,2 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité, dont 630 millions rien qu’en Afrique, un écart impressionnant en comparaison des pays occidentaux. La raison ? Le raccordement est souvent complexe dans les zones rurales et périurbaines, la production d’électricité est encore insuffisante créant de fréquentes coupures. Les installations sont longues (entre 150 et 250 jours) et très coûteuses pour les moyens de ces populations défavorisées. Pour ces raisons les énergies fossiles et nocives restent couramment utilisées.

L’Afrique de l’ouest encore sous-électrifiée

L’Afrique est confrontée à un paradoxe. L’énergie est disponible : l’irradiation solaire en Afrique est 3 fois plus importante qu’en France. Pourtant le taux d’électrification est aujourd’hui inférieur à 23% et un africain consomme 15 fois moins d’énergie qu’un européen. Les conséquences sont colossales : un manque d’éclairage le soir, une absence de froid ou de chaud pour conserver et cuire les aliments et pas ou très peu d’accès à Internet et à l’information, ce qui empêche le développement et l’enrichissement de ces populations.

Qotto, un modèle gagnant-gagnant

Pour faire face à ce manque d’accès, Qotto propose une offre “triple play des services essentiels” composée d’un kit solaire autonome, d’un accès à Internet et d’un accès à des services financiers. Cette combinaison, optionnelle, transforme la vie des foyers et déclenche un cercle vertueux de développement économique et social dans ces zones isolées et défavorisées. Pour cela, Qotto déploie une équipe de proximité capable d’intervenir dans les 48h, même dans les villages isolés, et une plateforme digitale high tech permettant à Qotto de connaître l’état du service en temps réel, afin de garantir une maintenance de qualité. Les clients paient les services au fil de l’eau dans un mode “pay as you go”. Qotto s’inscrit ainsi dans les trois dimensions du développement durable. A la fois écologique grâce à son kit fonctionnant à l’énergie solaire, mais également sociale, puisque Qotto propose un service abordable par les foyers les plus modestes, et économique puisqu’il permet à ceux qui le souhaitent de générer plus de revenus.

Un CA en hausse de 150% en 2019

D’après une étude globale de GOGLA, les services proposés par Qotto ont permis à 58% de ses utilisateurs d’augmenter la durée de leurs activités économiques et 84% des enfants ont eu plus de temps pour étudier. Cette offre gagnant-gagnant a su séduire des partenaires solides, dont Canal+, la Société Générale ou encore la Caisse Populaire du Burkina Faso. Depuis son premier déploiement en 2017, ce sont plus de 10 000 personnes qui bénéficient des solutions Qotto. En 2019, les ventes enregistrées ont permis une croissance de 150% du chiffre d’affaires.

Une levée de fonds participative pour poursuivre son développement

Qotto a ainsi réussi à créer un écosystème complet répondant à de nombreux objectifs de développement durable : développement économique des populations rurales, création d’emploi local, formation des jeunes, énergies renouvelables. Pour poursuivre son développement Qotto lève plus de 6M€ à travers plusieurs canaux : Qotto a déjà obtenu l’accord pour 4M€ de financement en subventions et en dette privée. Aux côtés des Business Angels qui poursuivent leur accompagnement, Qotto ouvre également son capital aux particuliers qui souhaitent investir avec un impact social et environnemental fort. Qotto leur propose d’investir via la plateforme participative Sowefund.

Cette levée permettra à Qotto de :

Renforcer son déploiement au Bénin et au Burkina Faso

Se déployer dans un troisième pays d’Afrique francophone

Poursuivre la signature de partenariats locaux et internationaux

L’objectif de Qotto ? D’ici 2 ans, la startup touchera plus de 50 000 personnes qui auront ainsi accès à l’électricité. L’ambition de Qotto est de devenir à terme le premier opérateur de services essentiels en Afrique de l’Ouest. “Qotto fait partie de ces startups impact qui permettent d’apporter de véritables réponses aux enjeux sociétaux de notre époque. Et permettre aux particuliers d’y contribuer grâce à l’investissement participatif est une des missions principales de Sowefund. Nous sommes donc ravis de pouvoir accompagner Qotto sur cette très belle levée de fonds” Georges Viglietti, Président de Sowefund.

“Lorsque nous avons lancé Qotto il y a 3 ans, notre vision était que les technologies GreenTech, Telecom et FinTech pouvaient être des outils puissants pour déclencher l’autonomie des familles des zones rurales en Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui nous réalisons cette vision et nous en sommes fiers. Les populations rurales d’Afrique de l’Ouest réclament ces services nous sommes en train de passer à la phase de déploiement de masse pour assurer la demande. Ainsi nous allions la performance économique et impact social : en déployant nos solutions décentralisées d’accès à l’électricité, à Internet et aux services financiers nous permettons à des milliers de familles de changer de vie. Grâce à Sowefund, tout le monde peut participer et prendre part !” confient Jean-Baptiste Lenoir & Fabrice de Gaudemar, co-fondateurs de Qotto.