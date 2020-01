5 ans de financement participatif avec Lendosphere : les Ã©nergies renouvelables sÃ©duisent les FranÃ§ais

Lendosphere s’affirme comme la 1ère plateforme française de financement participatif dédiée à la transition énergétique : en 5 ans, ce sont 186 projets d’énergies renouvelables qui ont été financés. Près de 60 millions d’euros ont ainsi été prêtés par une communauté de plus de 13 500 membres.

186 projets renouvelables pour une puissance totale de plus de 2.100 MW

En 5 ans, Lendosphere a permis le financement, en tout ou partie, de 97 parcs éoliens, 85 centrales solaires, 2 réseaux de chaleur, une unité de méthanisation et une de biocombustible. Ces projets représentent une puissance totale de 2.120 MW d’énergie verte, soit plus de quatre réacteurs nucléaires, et permettent d’éviter le rejet dans l’atmosphère de plus de 179.000 tonnes de CO2 par an.

Des investissements unitaires compris entre 50€ et plus de 300.000€

Les projets éoliens et solaires représentent respectivement 23,8 M€ investis (soit 41% du montant total des collectes), et 28,3 M€ (soit 49%). Les montants des collectes varient entre 20.000 € et 2,8 millions d’euros. Les tickets d’investissement des prêteurs s’échelonnent entre 50€ et 360 000€, avec un ticket moyen de 1 390 €. Ces chiffres démontrent le fort intérêt des Français pour les énergies renouvelables et l’essor croissant de l’épargne verte. « Pour ma part je n’ai plus trop envie de placer mon argent dans une banque, où je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Là, ça me permet de le placer dans des sujets qui me tiennent à cœur comme la lutte contre le réchauffement climatique », explique un prêteur, Simon, qui réside dans la Creuse.

Perspectives positives : relèvement du plafond de collecte et harmonisation européenne

« Le financement participatif pour les énergies renouvelables gagne du terrain et s’inscrit au cœur des défis de notre siècle : urgence climatique, attractivité des territoires, numérique au service de la transition énergétique et besoin accru de sens. Les perspectives sont positives, notamment avec le relèvement du plafond de collecte à 8M€ (contre 2,5M€ précédemment), une harmonisation européenne et notre activité qui s’étend aux opérations en actions. Le marché continuera de poursuivre une croissance à 2 chiffres dans les années à venir », souligne Laure Verhaeghe, co-fondatrice et directrice générale de Lendosphere.

4,4 M€ d’intérêts versés, aucun retard ni défaut

À ce jour, 4,4 M€ d’intérêts ont été versés aux prêteurs et 31,8 M€ de capital ont été remboursés. Les prêts en cours n’ont fait l’objet d’aucun retard ni défaut de paiement. Ceci s’explique par la solidité des entreprises du secteur des énergies renouvelables qui font appel à Lendosphere et par la qualité du travail d’analyse et de sélection de la plateforme.