Solewa acquiert lâ€™activitÃ© photovoltaÃ¯que de Terrena

Avec l’acquisition de l’activité PV de Terrena, l’installateur de panneaux solaires pour les professionnels solewa poursuit ses objectifs de croissance et renforce sa présence dans le grand Ouest. Explications !

Solewa a annoncé l’acquisition le 1er janvier dernier de l’activité photovoltaïque du groupe Terrena exercée par ses filiales Terrena Innovation et Inovia. Par cette acquisition, l’installateur de toitures photovoltaïques pour les professionnels assoit sa position de leader dans le Grand Ouest et poursuit ses objectifs de croissance. Il prévoit un CA de 24 millions d’euros en 2020.

Densifier la présence sur le territoire

A travers cette opération, Solewa s’engage à assurer le suivi de la clientèle Inovia et Terrena innovation. Les membres de l’équipe Inovia et Terrena innovation ont déjà été accueillis dans l’équipe Solewa, qui augmente ainsi son effectif. A terme, ce rachat permettra de répondre à un des objectifs de Solewa : densifier sa présence sur le territoire. Présente sur le marché du solaire depuis 2006, la société Solewa propose des solutions photovoltaïques globales et clefs en main comprenant l’installation, la maintenance, le nettoyage des installations solaires et la location de toiture pour les entreprises et les agriculteurs. Le spécialiste du solaire en BtoB dispose de 4 agences sur le grand Ouest : en Sarthe, Bretagne, Vendée et Deux-Sèvres.

11 000 m² de panneaux posés chaque mois

En 2019, Solewa a réalisé un CA de 18 millions d’euros. L’équipe de 65 collaborateurs atteint aujourd’hui un rythme de pose de 11 000m² de panneaux photovoltaïques par mois. « Le marché du solaire est en fort développement, les agriculteurs et les entreprises ont pris conscience du bénéfice économique et énergétique apporté par cet investissement. Avec la loi Energie Climat, les constructions de plus de 1.000m² devront comporter une toiture végétalisée ou munie de panneaux photovoltaïques. Le marché des énergies renouvelables nous offre des indicateurs favorables pour consolider notre position et développer de nouveaux marchés» annonce Simon Ondet, directeur commercial. La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) mise en place par le gouvernement confirme cette tendance et annonce une progression du marché de 20% par an pendant les 10 prochaines années.