Qcells dÃ©voile sa nouvelle identitÃ© de marque

Conformément à son objectif ultime de devenir un fournisseur complet de solutions d’énergie propre, Qcells réforme son identité de marque en présentant un nouveau logo, ses valeurs maîtresses, sa mission et son slogan.

Reconnu depuis longtemps comme un important fabricant mondial de panneaux solaires, Qcells, motivé par sa volonté de faire un nouveau bond en avant pour devenir un fournisseur complet de solutions d’énergie propre, se donne une nouvelle image de marque. Le 5 avril dernier, Qcells a révélé son nouveau logo et une nouvelle plateforme de marque composée de valeurs maîtresses, d’une mission et d’un slogan. Le dévoilement de la nouvelle identité de marque de Qcells est la cerise sur le gâteau des récents efforts de la société pour étendre son portefeuille d’activités aux cellules et modules solaires et aux systèmes de stockage d’énergie, ainsi qu’aux centrales solaires et à la distribution d’énergie.

Nouvelle identité de marque

La nouvelle identité de marque de Qcells reflète à la fois sa vision en tant que fournisseur d’énergie propre et sa feuille de route pour la diversification de ses activités. La gradation des couleurs du logo, du vert au bleu, visualise l’approche fondamentale de Qcells, qui consiste à générer une énergie propre issue de la nature pour fournir l’humanité de la manière la plus consciente possible. Il se compose de plusieurs formes rectangulaires de tailles différentes, formant un quadrillage pour symboliser la chaîne de valeur en expansion de l’entreprise dans divers secteurs d’activité.

Valeurs Maîtresses٠Mission٠Slogan

Les nouvelles valeurs maîtresses de Qcells sont les suivantes : Trailblazer, Stewardship et Paragon. Ces valeurs sont ce que Qcells aspire à représenter, en tant que société leader de l’ère de l’énergie propre avec des responsabilités environnementales et sociales, déterminée à fournir des produits et des services de qualité. La nouvelle mission de Qcells, « Nous visons des lendemains plus verts grâce à des solutions énergétiques totalement propres », et son slogan, « Une énergie totalement propre », confirment la volonté de la marque de construire un avenir durable pour les générations à venir.

Nouveau plan de déploiement

Dès l’annonce du renouvellement de la marque, Qcells prévoit d’appliquer la nouvelle identité de marque à toutes ses propriétés, des installations, produits et emballages au site web officiel, en passant par les médias sociaux et les campagnes de marketing sportif, au cours du premier semestre 2022. Les produits nouveaux et existants dont la sortie est prévue à l’avenir bénéficieront également d’un nouveau look. Qcells compte présenter sa nouvelle marque hors ligne lors des prochains événements. L’exposition internationale sur l’énergie verte à Daegu, en Corée, en avril, suivie de l’exposition Smarter E Europe à Munich, en Allemagne, en mai, seront les premières présentations de la nouvelle marque au public. Justin Lee, PDG de Qcells, a déclaré : « Qcells étant devenu un leader mondial du secteur au fil de décennies de croissance, il est temps de réformer la marque afin qu’elle adopte la vision et la portée d’activité en expansion de la société.