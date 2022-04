Marseille : Poseurs dâ€™Avenir ouvre deux nouvelles formations dâ€™installateur de panneaux photovoltaÃ¯ques

Les 11 et 22 avril prochains, deux nouvelles sessions de formation Poseurs d’Avenir débutent à Marseille, au Fort Saint Nicolas, pour une durée de trois mois. Issues d’un partenariat entre BAO Formation, DualSun et ENGIE My Power, filiale d’ENGIE qui commercialise des solutions solaires pour les particuliers et petits professionnels. Ces formations permettent aux personnes en recherche d’emploi de devenir installateurs de panneaux photovoltaïques, un métier en pleine expansion.

Après huit sessions à Marseille, Lyon et Bordeaux, deux nouvelles sessions sont programmées dans la cité phocéenne en avril : la première débutera le 11 avril et la seconde – le 22 avril financées par la Région Sud dans le cadre du Fond d’Innovation pour la Formation professionnelle (FIF). Ces sessions s’adressent aux personnes en recherche d’emploi souhaitant se former au métier d’installateur de panneaux photovoltaïques. La formation permet d’acquérir des compétences et les habilitations nécessaires recherchées par les professionnels du secteur. Parmi les 90 stagiaires des précédentes sessions Poseurs d’Avenir, 80% ont été recrutés à l’issue de l’ensemble de celles-ci.

Une formation au plus près de la réalité du métier

D’une durée de 400 heures, soit 3 mois à raison de 35 heures par semaine, la formation est composée de 4 modules : couverture, charpente, électricité et photovoltaïque. Un stage de 70 heures en immersion chez un installateur de la région est intégré à la formation, préfigurant une embauche à la fin de celle-ci.

A l’issue de la formation, les apprentis sont gratifiés de 4 habilitations : habilitation électrique BR, habilitation QualiPV, travail en hauteur, Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et circulation en sécurité sur échafaudage. Ils bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement socioprofessionnel personnalisé.

Davantage de formations pour répondre à une demande croissante

Dans un marché en très forte croissance, la formation Poseurs d’Avenir répond à une demande exponentielle de personnel qualifié en pose de panneaux solaires. Créé en 2018, Poseurs d’Avenir est issu d’un partenariat entre BAO Formation, organisme de formation aux métiers du bâtiment, DualSun, fabricant français de panneaux solaires et ENGIE, acteur mondial de la transition énergétique.

La collaboration de ces trois entités permet de garantir une offre de formation adaptée à la réalité du secteur photovoltaïque. Pour les années à venir, Poseurs d’Avenir prévoit d’accélérer la fréquence de formations afin d’accompagner l’évolution du marché. La croissance devrait s’accélérer avec l’entrée en vigueur début 2023 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, qui définit notamment l’obligation réglementaire d’équiper certaines constructions nouvelles de dispositifs de production d’énergies renouvelables, y compris les installations solaires.

« Poseurs d’Avenir répond très concrètement à des besoins du terrain »

« L’accélération dans le solaire passe par le développement et le savoir-faire d’artisans parfaitement formés. ENGIE My Power est fier de contribuer par ces formations au développement de la filière photovoltaïque qui manque actuellement d’artisans pour répondre aux demandes croissantes des Français » assure Sophie Devoisin-Lagarde, Directrice d’ENGIE My Power, solutions solaires pour les particuliers et petits professionnels. « Nous observons chez DualSun que le nombre de demandes pour installer des panneaux solaires chez les particuliers et professionnels est en nette augmentation, mais il n’y a malheureusement pas assez de main d’œuvre correctement formée pour répondre durablement à ces demandes. Nous sommes fiers chez DualSun du développement année après année de Poseurs d’Avenir, qui répond très concrètement à des besoins du terrain pour réaliser la nécessaire transition énergétique à venir » poursuit Jérôme Mouterde, fondateur et CEO de DualSun. « Depuis 4 ans, avec Poseurs d’Avenir, nous avons pour objectif de former, de manière très opérationnelle, des demandeurs d’emploi à la pose de panneaux photovoltaïques. Notre ambition est de permettre à des candidats d’acquérir les compétences nécessaires à leur entrée immédiate sur le marché de l’emploi. Les entreprises qui embauchent les stagiaires nous font un retour très positif sur les connaissances pratiques des recrues Poseurs d’Avenir. Cela nous encourage à poursuivre cette démarche, développer de nouveaux modules et accroître la formation dans les années à venir » conclut Thierry Seccia, Directeur Délégué BAO Formation. Avis aux amateurs, il reste encore quelques places pour la formation qui débute le 22 avril.

Encadré

Témoignages de deux anciens stagiaires

Dominique Petit, ancien stagiaire de la formation Poseurs d’Avenir, recruté en CDI directement après la formation en tant que poseur de panneaux photovoltaïques : « Poseurs d’Avenir est une formation très concrète qui apporte les connaissances et le savoir-faire nécessaires. Cette formation permet de travailler dans les règles et les normes du métier ».

Augustin Leroy, ancien stagiaire de la formation Poseurs d’Avenir, actuellement en création d’entreprise près d’Aix en Provence : « Pendant la formation Poseurs d’Avenir, j’ai acquis les compétences techniques nécessaires à la création de mon entreprise d’installation de centrales photovoltaïques chez les particuliers grâce aux nombreuses heures de pratique sur les toitures écoles et aux qualifications passées ».

dualsun.com/formation-poseur-davenir/