namR dévoile le classement des villes françaises les mieux équipées en panneaux solaires

Quelles sont les villes les plus solaires de France ? Hyères est la ville de plus de 50 000 habitants disposant de la plus grande proportion de panneaux solaires par rapport à la surface totale de toits de la commune. Valence est la ville de plus de 50 000 habitants où le pourcentage de bâtiments ayant au moins 1 panneau thermique ou photovoltaïque est le plus élevé avec près de 8 bâtiments sur 100. Perpignan se positionne sur la deuxième marche des deux classements. Détails de l’étude !

namR, société française spécialisée dans la production de données contextuelles géolocalisées au service de la transition écologique, a identifié les villes qui exploitent le mieux leur potentiel pour transiter vers le déploiement massif d’installations solaires pour encourager cette transition et accompagner au mieux les territoires partenaires dans le pilotage de leurs performances énergétiques.

La moitié Sud en tête des zones les mieux équipées en panneaux solaires

Dans un contexte où le prix de l’électricité ne cesse d’augmenter, l’énergie solaire fait partie des énergies renouvelables encore peu exploitées en France et qui offre un potentiel intéressant quant au développement d’équipements sur les toitures. Grâce à la collecte et l’analyse de données (impliquant des technologies d’analyse automatique d’images aériennes et d’algorithmes de traitement des données), namR a pu identifier les régions et villes de France qui exploitent au mieux le potentiel de l’énergie solaire. Ainsi, l’étude révèle que le top 3 des régions françaises les plus dotées en équipements solaires en 2020 étaient :

● Nouvelle-Aquitaine avec 2753 MW de puissance raccordée

● Occitanie avec 2160 MW de puissance raccordée

● Provence-Alpes-Côtes-d’Azur avec 1436 MW de puissance raccordée

Ces résultats sont confirmés par le Top 10 des villes de plus de 50 000 habitants disposant de surfaces solaires sur les toits de leurs bâtiments. Avec un podium constitué d’Hyères (7,6%), Perpignan (7.1%) et Pessac (6.8%), les villes situées dans le Sud et Sud-Ouest de la France sont les plus représentées et profitent d’installations plus grandes. L’étude a porté sur les communes de plus de 50 000 habitants, mais les données de namR ont aussi révélé une tête de classement nationale composée de villes moyennes.

Top 5 des villes de plus de 50 000 habitants avec le taux de logements avec au moins un panneau solaire

Lorsque namR se penche sur la présence d’au moins un panneau thermique ou photovoltaïque par bâtiment, on s’aperçoit que les villes françaises de plus de 50 000 habitants sont réparties de manière plus homogène à travers le territoire. Ainsi, les villes de Valence (6.71%), Perpignan (6.07%) et de Strasbourg (4,90%) arrivent en tête de ce classement. Même si ces communes disposent d’installations plus réduites, l’étude souligne un intérêt citoyen vis-à-vis de l’énergie solaire dans toutes les zones climatiques du territoire, notamment dans l’Est de la France avec des villes comme Valence et Strasbourg et en Île-de-France (Neuilly-sur-Seine, Paris,…). Ces chiffres permettent de mettre en exergue l’engagement des citoyens qui, de manière proactive, vont chercher à agir en faveur de la transition énergétique et installer des panneaux sur leur toit. Une tendance écologique qui peut également être observée à travers certains choix politiques des Français.

L’énergie solaire, une réponse aux défis climatiques, économiques et politiques ?

Dans le cadre de l’étude, namR a également cherché à savoir si le revenu moyen par habitant était lié au nombre de panneaux solaires. Si aucune tendance ne permet à ce jour de montrer une corrélation entre ces deux facteurs, ces résultats permettent néanmoins de souligner l’engagement des citoyens qui tend vers la transition énergétique en installant de manière proactive des panneaux sur leurs toitures. Fort de cet engagement, un sondage OpinionWay avait confirmé cet attrait, même si plus de la moitié des Français (52 %) aimerait voir le prix des panneaux solaires baisser, quand 44 % des sondés attendent plus d’aides de la part de l’État. “Si certains territoires s’appuient déjà sur le solaire, il peut encore être développé. C’est une solution rapide en temps de développement, en comparaison à l’éolien, et qui bénéficie d’une capacité de mobilisation unique car elle est plus facilement déployable . Dans un contexte où les énergies fossiles sont de plus en plus contestées, le solaire apparaît comme une solution vers une transition durable qui adresse à la fois à l’urgence climatique mais aussi à la crise énergétique engendrée par la situation géopolitique en cours.” indique Chloé Clair, CEO de namR.

Les données pour aider à la prise de décision des pouvoirs publics vers la transition écologique

En produisant des données contextuelles géolocalisées sur les territoires, les bâtiments et l’environnement, namR s’est donné pour objectif de répondre aux enjeux de la transition écologique en accompagnant les pouvoirs publics. Pour ce faire, namR dispose des données nécessaires pour réaliser ce type d’étude et est en mesure de fournir une estimation précise des surfaces installées, mais aussi d’estimer le potentiel d’installation théorique en panneaux solaires en fonction de la structure des pans de toit au profit des collectivités souhaitant accroître leur équipement solaire. “Grâce à la collecte et valorisation de données contextuelles géolocalisées (dites attributs), nous donnons la possibilité aux pouvoirs publics de bénéficier de toutes les clés pour faciliter leur prise de décision. Les données vont alors permettre aux collectivités de bénéficier d’une vision d’ensemble et de pouvoir se comparer entre elles pour harmoniser les stratégies climatiques et environnementales. Le but étant d’encourager une transition optimale vers l’énergie solaire à travers le territoire ” ajoute Chloé Clair.

Encadré

Quid de la méthodologie ?

La technologie namR permet dans un premier temps de géolocaliser tous les bâtiments et de reconnaître les panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques, installés sur les pans de toit. Ainsi, 335 329 bâtiments possédant une installation solaire ont été détectés. En exploitant les données, namR tient compte de différents éléments : la pente et l’orientation du toit, les obstacles éventuels, le potentiel solaire et autres contraintes d’installation, pour affiner au plus juste les estimations de potentiel de production d’énergie par années. Se basant sur des images aériennes et des algorithmes de calcul poussés, namR est en mesure de fournir une estimation des surfaces installées avec une grande précision. Grâce à la donnée, namR va aller plus loin en caractérisant tous les bâtiments français pour en établir le potentiel solaire et aider les acteurs à construire leur cadastre solaire, qui informe du potentiel solaire de chaque bâtiment.