Qatar : TotalEnergies annonce le dÃ©marrage dâ€™Al Kharsaah (800 MWc), lâ€™une des plus grandes centrales PV du Moyen-Orient

La centrale solaire d’Al Kharsaah, développée par TotalEnergies et ses partenaires QatarEnergy et Marubeni, a été inaugurée mardi 18 octobre dernier par son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. La cérémonie d’inauguration a marqué la fin des travaux de construction et la mise en production de la centrale d’Al Kharsaah, désormais raccordée au réseau électrique national. De quoi verdir le mix énergétique du Qatar !

Située à 80 km à l’ouest de Doha, la centrale d’Al Kharsaah est la première centrale solaire à grande échelle du Qatar, avec 800 MWc de capacité solaire installée. La centrale est construite sur un terrain de 1000 hectares, soit l’équivalent d’environ 1400 terrains de football, et intègre 2 millions de panneaux solaires bifaciaux à haut rendement montés sur trackers mono-axe. Ces panneaux, équipés de cellules photovoltaïques à l’avant et à l’arrière, captent les rayons directs du soleil d’un côté, et captent les rayons réfléchis sur le sol grâce à l’autre côté, optimisant ainsi la production d’électricité.

26 millions de tonnes de CO2 évitées

La centrale d’Al Kharsaah peut fournir 10 % de la consommation de pointe du pays et permettra d’éviter l’émission de 26 millions de tonnes de CO2 durant sa durée de vie. « Après notre récente entrée dans les projets GNL géants de NFE et NFS aux côtés de notre partenaire QatarEnergy, nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui le démarrage de la centrale solaire d’Al Kharsaah. Ce projet géant, qui contribue activement au développement durable du Qatar, démontre une nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à accompagner les pays producteurs dans leur transition énergétique en combinant production de gaz naturel et énergie solaire pour répondre à la demande croissante en électricité » a déclaré Patrick Pouyanné,Président – Directeur Général de TotalEnergies. « Il s’agit d’une nouvelle étape dans la relation de confiance que nous entretenons avec QatarEnergy, et d’un pas de plus vers notre objectif d’atteindre 35 GW de capacité installée de génération électrique renouvelable dans le monde en 2025. » La centrale a été développée et est opérée par Siraj 1, détenu conjointement à 40 % par le Consortium formé par TotalEnergies (49%) et Marubeni (51 %) et à 60 % par Siraj Energy (100% QatarEnergy). Le projet inclut un contrat d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement) d’une durée de 25 ans entre Siraj 1 et le gestionnaire du réseau électrique Kahramaa.

5 GW de capacité de production électrique renouvelable d’ici 2035

L’inauguration de la centrale d’Al Kharsaah succède à la récente sélection de TotalEnergies comme premier partenaire international de QatarEnergy pour les projets de gaz naturel liquéfié (GNL) North Field East (NFE) et North Field South (NFS). La participation à ces projets permettra à TotalEnergies d’ajouter 3,5 Mt/an de production à son portefeuille mondial de GNL d’ici 2028, en ligne avec l’objectif de la Compagnie de porter à 50 % la part du gaz naturel dans son mix de ventes à l’horizon 2030. L’inauguration suit également l’annonce récente par QatarEnergy du nouveau projet de solarisation des cités industrielles de Ras Laffan et Mesaieed, avec le support de TotalEnergies. Avec 900 MWc de capacité installée, ce projet sera un deuxième jalon majeur dans la stratégie de QatarEnergy de réduction de l’empreinte carbone de ses installations d’ici 2030 et de développement de 5 GW de capacité de production électrique d’origine renouvelable d’ici 2035.