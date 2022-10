Produit/K.2B Popsun, la facilitÃ© du lestage couplÃ©e Ã  lâ€™esthÃ©tique du bois

Concepteur et spécialiste des ombrières lestées depuis une dizaine d’années, la société Popsun installée en Saint-Cannat dans les Bouches du Rhône lance K.2B, un nouveau produit à destination du résidentiel. Cette ombrière intègre dans sa structure des éléments bois, du pin Douglas en lamellé collé qui apporte une touche plus écolo, apte à se fondre dans un environnement plus nature et plus vert. Idéale pour une installation en autoconsommation. Et toujours sans fondation …Bien entendu !

Popsun est concepteur français d’ombrières lestées tertiaires et résidentielles dédiées à l’autoconsommation photovoltaïque. Depuis plus de 10 ans, cette entreprise provençale, managée par Jean-Luc Batel, fabrique avec succès des ombrières de parking dans le sud de France. Elle emploie une quinzaine de personnes et ne cesse de recruter. « Grâce à nos solutions lestées, nous permettons à nos clients de simplifier les installations d’ombrières et carports » se plaît à rappeler le patron. Car il est là le secret de la réussite de Popsun, dans l’insolente facilité à installer ce système solaire qui s’exonère de toute fondation. Les ombrières Popsun sont auto-lestées, des caisses de gravier étant intégrées dans les composants mêmes de la structure. Et c’est aussi vrai pour la nouveauté de la gamme Popsun qui se pare de bois, l’ombrière K.2B à destination du marché résidentiel. Popsun joue clairement là la carte de l’esthétique et du design. La structure est constituée à moitié d’acier galvanisé thermolaqué ou d’inox suivant les implantations mais aussi de pin Douglas en lamellé collé.

Ce joli Carport acier/bois est un excellent compromis pour se lancer dans l’autoconsommation

« Cette ombrière K.2B lestée de 850 kg de gravier, est une sorte de synthèse de dix ans de travail. Elle est composée de huit pièces, avec un temps de montage de deux heures. Il est aussi possible d’ajuster l’horizontalité du système grâce à des sabots au sein desquels coulissent les poteaux. Les 15 ou 18 modules peuvent être installés en portrait ou en paysage. C’est selon… K.2B peut être installée sur des sols en terre battue, gravier, enrobé, béton » précise Jean-Luc Batel qui voit se remplir les carnets de commande de son entreprise alors que l’autoconsommation photovoltaïque séduit de plus en plus de ménages hantés par les hausses de factures d’électricité. « Ce joli Carport acier/bois est un excellent compromis pour les gens qui ne veulent pas toucher à leur toit mais qui ont envie de se lancer dans l’autoconsommation pour réduire leur facture et participer à la lutte contre le changement climatique. Une structure design dans leur jardin qui protège, qui plus est, les voitures des intempéries » poursuit Léa Batel, responsable de la communication et de la stratégie de l’entreprise. K.2B, le futur bestseller de Popsun !

Encadré

Les pros aussi en pincent pour Popsun

Si Popsun performe sur le marché du résidentiel et du particulier, l’entreprise a su également séduire les plus grands développeurs du pays. La spécificité technique du lestage des structures sans fondation supplémentaire a trouvé écho dans la filière professionnelle. Popsun comptait ainsi un parc installé de 6 MW dans toute la France à fin 2021et une quinzaine de MW supplémentaires sont à venir pour la seule année 2022 ! Un appel d’offre de 4,5 MW en Corse, deux projets de 1 MW dans le Sud-Est, des parkings de base de loisirs, d’aéroports ou de supermarchés, les ombrières Popsun fleurissent un peu partout. Popsun a du peps !