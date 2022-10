Degroof Petercam Investment Banking conseille la CNR pour la structuration de Solarhona

La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a annoncé le lancement du projet Solarhona, dont l’ambition est d’investir 1 milliard d’euros dans les 10 prochaines années pour soutenir le développement des projets photovoltaïques de taille intermédiaire (toitures de bâtiments, ombrières de parking, petits parcs au sol) et novateurs (centrales linéaires ou flottantes) portés par les collectivités locales, les entreprises et les agriculteurs. Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, il est nécessaire de multiplier ces types de projets afin de répondre au double défi de l’indépendance énergétique et de la neutralité carbone.

Degroof Petercam Investment Banking a assisté la CNR dans la structuration et le financement du projet. L’équipe a accompagné le CNR dans la négociation avec la Caisse des Dépôts et le Groupe Crédit Agricole (conditions d’entrée et de sortie, engagement en fonds propres, gouvernance et gestion du projet) et dans la conception du financement en dette, dont la structure originale est adaptée aux exigences opérationnelles du projet (préfinancement, ligne RCF, refinancement global à moyen terme…) L’équipe de Degroof Petercam qui est activement intervenue sur ce deal : Franck Silvent, Associé/Managing Partner et Antoine Tissier, Executive Director.