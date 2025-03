Qair signe des accords de projet avec le gouvernement tunisien pour ses centrales photovoltaÃ¯ques de Gafsa et El Khobna

Qair a signé ces derniers jours des contrats d’achat d’électricité et des contrats de concession avec le gouvernement tunisien pour les projets photovoltaïques de Gafsa (100 MW) et d’El Khobna (198 MW). La cérémonie de signature s’est déroulée à Tunis. Les projets Gafsa et El Khobna récompensés par le biais d’appels d’offres organisés par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie dans le cadre du régime de concession, qui offre un cadre pour encourager l’investissement privé.

Ces contrats d’achat d’électricité garantissent la vente exclusive de l’énergie à la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) et aligner ces projets sur la stratégie nationale de transition énergétique de la Tunisie, qui vise à atteindre 30 % d’énergies renouvelables d’ici 2030. En intégrant les énergies renouvelables au réseau national, les projets contribueront à la diversification du mix énergétique de la Tunisie.

Pour atteindre ces objectifs, la Tunisie a mis en place plusieurs régimes réglementaires pour faciliter le développement de projets d’énergies renouvelables :

Régime d’autoconsommation : Ce régime permet aux particuliers et aux entreprises de produire leur propre électricité renouvelable. Il vise à encourager la production d’énergie renouvelable à petite échelle et à réduire la dépendance au réseau national. Régime d’autorisation : Ce régime est destiné aux projets de taille moyenne et repose sur un processus d’appel d’offres. Les projets relevant de ce régime sont attribués par voie d’appels à propositions. Régime de concession : Ce régime s’applique aux projets de grande envergure et implique un processus d’appel d’offres formel. Les projets sont attribués par voie d’appels d’offres publics, garantissant ainsi transparence et compétitivité.

« Nous sommes honorés de la confiance que le gouvernement tunisien nous accorde pour la réalisation de ces projets stratégiques. La Tunisie a toujours été une priorité pour Qair, et nous sommes fiers de voir notre vision se concrétiser à travers les initiatives de Gafsa et d’El Khobna. Ces projets témoignent de l’engagement de notre Groupe à soutenir les objectifs énergétiques de nos pays partenaires et à favoriser des avancées significatives dans la transition énergétique mondiale », a souligné Louis Blanchard, Président du Groupe Qair.