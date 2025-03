DC World Event : Current/OS face aux défis de la congestion des réseaux électriques

Current/OS, fondation indépendante à but non lucratif dédiée à la promotion et à l’adoption des micro-réseaux en DC, rassemble près de 80 acteurs de la filière électrique et de grands fabricants industriels. Aux côtés d’une dizaine de ses partenaires, elle participe au salon DC World Event qui se tiendra les 2 et 3 avril prochains au Parc des Expositions (Paris – Porte de Versailles).

A l’occasion du salon DC World Event, les industriels du secteur se réunissent pour sensibiliser aux défis majeurs auxquels l’Europe est confrontée concernant ses réseaux électriques. La Fondation vise à fédérer les experts du numérique et du courant continu pour accélérer la transition énergétique. En mettant en avant les enjeux et avantages du passage au courant continu, notamment pour faire face à la croissance exponentielle des besoins de puissance électrique et à la congestion des réseaux, le salon ambitionne d’accompagner cette « révolution » industrielle.

« Le DC amène une solution vraiment révolutionnaire »

La Commission européenne prévoit une augmentation de 60 % de la consommation d’électricité entre 2024 et 2030, Pour répondre à cette demande croissante et intégrer efficacement les énergies renouvelables variables, des investissements estimés à 584 milliards d’euros sont nécessaires d’ici 2030 pour garantir la transition énergétique. Yannick Neyret, Président de Current/OS, souligne : “Nous savons que l’augmentation de la capacité du réseau public est un investissement lourd et de long terme. Mais même avec des investissements gigantesques, les équipements clés de la décarbonation comme les véhicules électriques, les pompes à chaleur et les énergies renouvelables, ne pourront pas être connectés au réseau si des solutions d’atténuation des appels de puissance et des injections ne sont pas mises en œuvre. Et là le DC amène une solution vraiment révolutionnaire.”

Les micro-réseaux DC contribuent à stabiliser le réseau

Lors du salon DC World Event, la Fondation Current/OS interviendra dans plusieurs conférences sur des thématiques clés liées au développement du DC et à son rôle dans la transition énergétique et numérique. Les discussions porteront notamment sur l’optimisation énergétique et la réduction des appels de puissance vers le réseau au niveau des bâtiments. En atténuant les pics de consommation générés, par exemple, par les stations de recharge de véhicules électriques ou les pompes à chaleur, les micro-réseaux DC contribuent à stabiliser le réseau, à le protéger, tout en limitant les investissements nécessaires à son expansion. Ces micro-réseaux sont particulièrement adaptés aux bâtiments tertiaires, aux data centers et aux éco-quartiers à travers le monde. Enfin, le lien entre la révolution numérique et le DC sera exploré, notamment à travers la transmission simultanée de données et d’énergie (PoE, SPE, FMP) et ses implications pour les infrastructures intelligentes.

Le courant continu, un enjeu sociétal majeur

D’autres conférences explorent la convergence entre bâtiments et mobilité, mettant en lumière la transformation du secteur du bâtiment grâce au DC et au digital, et son rôle dans une économie durable. Enfin, l’impact environnemental du développement de l’intelligence artificielle et des data centers est analysé pour identifier des solutions durables en termes de consommation énergétique, d’eau et d’émissions de CO2. L’essor des outils numériques (IA, IoT), l’électrification croissante et l’intégration des énergies renouvelables font du courant continu un enjeu sociétal majeur. Son association avec le numérique permet aux territoires de s’adapter à un nouveau paysage énergétique, favorisant la décarbonation, l’optimisation de la consommation et une gestion dynamique de la puissance disponible. Cette révolution transforme profondément le secteur énergétique en impliquant tous les acteurs, des énergéticiens aux industriels, et repose sur des infrastructures intelligentes, un mix énergétique optimisé et la réduction des conversions AC/DC, répondant ainsi aux défis économiques, environnementaux et réglementaires.

Paris Parc des Expositions (Porte de Versailles) – Pavillons 5.2 / 5.3 – Stand A18